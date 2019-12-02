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Ürdün: El-Halil'de yeni Yahudi mahallesi projesi barış fırsatlarını yok ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 20:39 | Son Güncelleme

Ürdün: El-Halil'de yeni Yahudi mahallesi projesi barış fırsatlarını yok ediyor

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yeni Yahudi mahallesi kurulması projesini onaylamasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in attığı bu adımın, "uluslararası kanunları ihlal ettiği ve yasa dışı bir uygulama olduğu" belirtti.

Uluslararası kanunlara göre Yahudi yerleşim birimlerinin yasal bir tarafı bulunmadığını vurgulayan Safedi, İsrail'in bu yöndeki faaliyetlerini durdurması için uluslararası topluma ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Safedi, "İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerini sürdürmesi, iki devletli çözümü baltalıyor; kapsamlı ve sürdürülebilir barışı gerçekleştirme fırsatlarını yok ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu dün verdiği haberde, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde yeni bir Yahudi mahallesi kurulması projesinin başlatılması planını onayladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" söylemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 252, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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el halil Ürdün

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