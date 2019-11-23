Ürdün Kralı 2. Abdullah: "İsrail'le ilişkiler şu an en kötü durumunda"

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin sorunu tamamıyla çözülmedikçe İsrail'in Orta Doğu'da tam bir geleceğinin olamayacağını söyledi.

Ürdün Kraliyet Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından "2019 Devlet Adamı Ödülü"ne layık görülen Kral Abdullah, ödülü almasının ardından düzenlenen diyalog oturumunda "İsrail'le ilişkiler şu an en kötü durumunda." dedi.

Ürdün Kralı, ilişkilerin bu kadar kötü olmasının bir kısım nedenlerini İsrail'in iç sorunlarına bağladı.

Filistin sorunu ve İsrail'in bölgedeki geleceğine ilişkin Kral Abdullah "İsrail'in geleceği Orta Doğu'nun bir parçası olmasına bağlıdır. Sorun buradadır, Filistin sorunu çözülmedikçe bu gelecek tam olarak gerçekleşmeyecektir." şeklinde konuştu.

- Orta Doğu'da barış için ABD'nin önemi

Filistin'de barışın gerçekleşmesinde ABD'nin rolüne işaret eden Kral Abdullah, "Uluslararası toplumdan biri çıkıp 'İsrail ile Filistinliler arasındaki barış ABD olmaksızın da mümkündür' derse bölgemizi tanımıyor demektir." ifadelerini kullandı.