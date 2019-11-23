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Ürdün Kralı 2. Abdullah: "İsrail'le ilişkiler şu an en kötü durumunda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 03:37 | Son Güncelleme

"İsrail'in geleceği Orta Doğu'nun bir parçası olmasına bağlıdır. Sorun buradadır, Filistin sorunu çözülmedikçe bu gelecek tam olarak gerçekleşmeyecektir" - "Uluslararası toplumdan biri çıkıp 'İsrail ile Filistinliler arasındaki barış ABD olmaksızın da mümkündür' derse bölgemizi tanımıyor demektir"

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin sorunu tamamıyla çözülmedikçe İsrail'in Orta Doğu'da tam bir geleceğinin olamayacağını söyledi.

Ürdün Kraliyet Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından "2019 Devlet Adamı Ödülü"ne layık görülen Kral Abdullah, ödülü almasının ardından düzenlenen diyalog oturumunda "İsrail'le ilişkiler şu an en kötü durumunda." dedi.

Ürdün Kralı, ilişkilerin bu kadar kötü olmasının bir kısım nedenlerini İsrail'in iç sorunlarına bağladı.

Filistin sorunu ve İsrail'in bölgedeki geleceğine ilişkin Kral Abdullah "İsrail'in geleceği Orta Doğu'nun bir parçası olmasına bağlıdır. Sorun buradadır, Filistin sorunu çözülmedikçe bu gelecek tam olarak gerçekleşmeyecektir." şeklinde konuştu.

- Orta Doğu'da barış için ABD'nin önemi

Filistin'de barışın gerçekleşmesinde ABD'nin rolüne işaret eden Kral Abdullah, "Uluslararası toplumdan biri çıkıp 'İsrail ile Filistinliler arasındaki barış ABD olmaksızın da mümkündür' derse bölgemizi tanımıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlara Ürdün İsrail barışının Amerikalılar olmaksızın gerçekleştirildiğini hatırlatmamız gerek. Çünkü İsrailliler ve Ürdünlüler bu barışın oluşturulması konusunda birbirlerine karşı güven içindeydiler. Geçen iki yıldır tartışma imkanı bulamadığımız böyle basit konuların yeniden konuşulmaya başlanmasını temenni ederim."

Kraliyet rejiminin önemini dile getiren Kral Abdullah şunları söyledi:

"Hıristiyanlar kendi içinde 400-500 yıl önce yaşadığı meydan okumalara benzer şekilde, Avrupa'yla birçok benzerlikler bulunuyor. Öyle sanıyorum ki bizler de bugün benzer bir yol ayrımındayız. Ürdün ve Fas'ta olduğu gibi bir kraliyet rejimi olduğunda bizler toplumdaki farklı kesimler arasında dengeyi garanti altına alıyoruz demektir. Kraliyet rejimi, bölgenin yaşadığı zor zamanlarda istikrarı korumaya yardımcı olmuştur."

Ürdün Kralı 2. Abdullah, perşembe günü New York'ta Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından "2019 Devlet Adamı Ödülü" almıştı.

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