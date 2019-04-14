HABER

Ürdün, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi liderleri üçlü zirvede bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 20:30 | Son Güncelleme

Ürdün, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi liderleri üçlü zirvede bir araya geldi

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Ürdün'ün başkenti Amman'da üçlü zirve gerçekleştirdi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, üç liderin katıldığı zirvede bölgesel dosyalar, Filistin meselesi ve ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmanın yolları ele alındı.

Zirvede liderler, Filistin-İsrail sorununa müzakereler yoluyla ve iki devletli bir çözüm temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme destek verdiklerini belirtti.

Üç ülke arasında enerji, tarım, turizm, sağlık, eğitim, ticaret, yatırım ve bilgi teknolojisi sektörlerinde iş birliğini genişletme konusunda anlaşan liderler, özel sektörün de ortak projeler kurmaya teşvik edilmesini kararlaştırdı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis geçen yıl Lefkoşa’da üçlü zirve düzenlemişti.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Sultanbeyli'de silahlı market soygunuSultanbeyli'de silahlı market soygunu
Patenli gençlerin özel halk otobüsü arkasındaki tehlikeli yolculuğuPatenli gençlerin özel halk otobüsü arkasındaki tehlikeli yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Rum Kesimi Ürdün Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.