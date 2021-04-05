Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin 'dış güçlerle komplo kurmakla' suçlandı

Ürdün Başbakan Yardımcısı Eymen Safadi, dün ev hapsine alınan Kral II. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'le ilgili açıklama yaptı.

Eymen Safadi, Prens Hamza bin Hüseyin'in, bazı kişilerle birlikte, "ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan, dış güçlerle bağlantılı bir komploya karıştığını" söyledi.

Komployla ilgili soruşturmanın uzun süredir devam ettiğini vurgulayan Safadi, konunun yargıya havale edileceğini belirtti.

Safadi'ye göre Prens Hamza bin Hüseyin, aşiret liderlerini hükümete karşı seferber etmeye çalışmakla suçlanıyor.

Prens Hamza bin Hüseyin, dün BBC'ye ulaştırdığı iki video mesajında ev hapsinde olduğunu söylemişti.

Ürdün'ün eski veliaht prensi, ülkenin liderlerini yolsuzluk yapmak ve beceriksizce davranmakla suçlamış, "komplo" iddialarını ise reddetmişti.

Prens Hamza bin Hüseyin, kendisine dışarı çıkmaması ve insanlarla iletişime geçmemesinin söylendiğini açıklamıştı.

Eski veliaht prensin ABD doğumlu annesi Kraliçe Nur ise "şeytani iftiralara" maruz kalan masumlar için dua ettiğini söylemişti.