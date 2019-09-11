AMMAN (AA) - Ürdün Öğretmenler Sendikası, maaşlarına zam yapılması talebiyle başlattıkları grevi uzatmamalarını isteyen Başbakan Ömer er-Rezzaz'a tepki gösterdi.

Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara, sendikanın sosyal hesabından paylaşılan videoda, Başbakan Rezzaz'ın grevin üçüncü gününde televizyondan yaptığı açıklamaları eleştirdi.

"Başbakan uzun bir aradan sonra nihayet ortaya çıkıp sanki duymamış gibi yaparak kriz hakkında konuştu." diyen Nevasara, Rezzaz'ı ülke kaynaklarını başarısız planlarla heba etmekle suçladı.

Nevasara, "Başbakan, öğretmenlere gelince 'para kalmadı' diyor. Bütün yaz boyunca konuya ilişkin bir görüşme yapılmadı, görüşmeyi reddederseniz ne yapabiliriz?" ifadelerini kullandı.

- Kral'a ara buluculuk çağrısı

Grevin öğretmenlerin haklarını alıncaya kadar süreceğini belirten Nevasara, Rezzaz hükümetinin krizi çözmekte yetersiz kalması nedeniyle Kral 2. Abdullah'dan hükümet ile sendika arasında ara buluculuk yapmasını talep etti.

Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı, ayrıca, Başbakan Rezzaz'ın, öğretmenlerin geçen hafta düzenlediği gösteride polisin uyguladığı şiddeti görmezden geldiğini, bu konuda da kendisinden özür beklediklerini sözlerine ekledi.