Ürdün'deki Islah Koalisyonu'ndan, ABD'nin sözde barış planına karşı "Arap-İslam koalisyonu" çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün'de Ulusal "El-Islah (Reform) Koalisyonu, ABD'nin hazırladığı sözde barış planına ve İsrail'in komplolarına karşı Arap-İslam koalisyonu kurulması çağrısı yaptı.

Koalisyon Başkanı Abdullah Akayile, mecliste yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail komploları ve sözde barış planıyla mücadele için fiili tedbirler almak gerektiğine işaret etti.

Akayile, alınması gereken tedbirler arasında, İsrail ile ilişkilerin kesilmesi, ABD ile diplomatik misyon düzeyinin düşürülmesi, Türkiye, Katar, Malezya, Endonezya, Pakistan, İran ve Fas gibi söz konusu plana karşı olan Arap ve İslam ülkeleriyle yeni bir koalisyon kurulmasının yer aldığını söyledi.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

