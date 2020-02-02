HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ürdün'deki Islah Koalisyonu'ndan, ABD'nin sözde barış planına karşı "Arap-İslam koalisyonu" çağrısı

Ürdün'deki Islah Koalisyonu'ndan, ABD'nin sözde barış planına karşı "Arap-İslam koalisyonu" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 20:24 | Son Güncelleme

Ürdün'deki Islah Koalisyonu'ndan, ABD'nin sözde barış planına karşı "Arap-İslam koalisyonu" çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün'de Ulusal "El-Islah (Reform) Koalisyonu, ABD'nin hazırladığı sözde barış planına ve İsrail'in komplolarına karşı Arap-İslam koalisyonu kurulması çağrısı yaptı.

Koalisyon Başkanı Abdullah Akayile, mecliste yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail komploları ve sözde barış planıyla mücadele için fiili tedbirler almak gerektiğine işaret etti.

Akayile, alınması gereken tedbirler arasında, İsrail ile ilişkilerin kesilmesi, ABD ile diplomatik misyon düzeyinin düşürülmesi, Türkiye, Katar, Malezya, Endonezya, Pakistan, İran ve Fas gibi söz konusu plana karşı olan Arap ve İslam ülkeleriyle yeni bir koalisyon kurulmasının yer aldığını söyledi.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesiUludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

Balkondan dükkanın tentesine düştü

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

16 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü!

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu

Bakanlık'tan okullara 'koronavirüs' notu!

Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlar için oluşturulan karantina odaları görüntülendi

Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.