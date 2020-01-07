HABER
  4. Ürdün'den İsrail polisinin Aksa'da namaz kılanlara saldırısına kınama

Ürdün'den İsrail polisinin Aksa'da namaz kılanlara saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 22:31 | Son Güncelleme

Ürdün'den İsrail polisinin Aksa'da namaz kılanlara saldırısına kınama

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında bazı Filistinlileri darbetmesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırmasını reddettiklerini ve İsrail'in ihlallerini kınadıklarını belirtti.

İsrail'den mekanın kutsallığına, namaz kılanların özgürlük ve güvenliğine saygı duymasını talep eden Fayiz, İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'nın güney cephesindeki duvarın yanına diktiği direkleri de kaldırmasını istedi.

Fayiz, Mescid-i Aksa'nın tüm işlerinden Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin sorumlu olduğunu, bakım ve restorasyonun da yine onun yetkisinde bulunduğunu kaydetti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin devam etmesinden kaynaklanacak sorunlar konusunda uyarıda bulunan Fayiz, ihlallerin durdurulmasını ve Harem-i Şerif'teki statükoya saygı duyulmasını talep etti.

İsrail polisi bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında 5 Filistinli genci gözaltına almıştı.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin gözaltılar öncesinde, aynı bölgede bazı Filistinlileri darbettiğini aktarmıştı.

İsrail güçlerinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

- Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dışı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Filistinliler, Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından, 16 yıl sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklamaKahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 sokak satıcısı tutuklandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 sokak satıcısı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ürdün

En Çok Okunan Haberler

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO'dan sefer iptali

Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Kadıköy'de genç kadına yılbaşı gecesi taciz dehşeti!

İstanbul'da yılbaşı gecesi taciz dehşeti!

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 80 oldu

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.