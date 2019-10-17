Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine derhal son vermesi yönünde çağrıda bulundu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayarak, bu duruma derhal son vermesini istedi.
Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğunu vurgulayan Kudat, "Mescid-i Aksa'da İsrail ihlalleri devam ediyor. Son olarak, çok sayıda fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa avlusuna baskın yapıp, orada ibadet edenlere ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresine sıkıntı yaratmıştır." ifadelerini kullandı.
Sözcü Kudat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kışkırtıcı, sorumsuz ve kabul edilemez bu ihlaller, uluslararası kanunlara göre İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgalci bir güç olarak uyması gereken sorumluluklarına da ters düşmektedir. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Müslümanların duygularına ve buradaki tarihi statüye saygı göstermesi gerekiyor."
- Fanatik Yahudilerin Aksa baskınları sürüyor
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki bin 167 fanatik Yahudi'nin sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.
İbrani takvimine göre geçen pazar başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
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