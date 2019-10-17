Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine derhal son vermesi yönünde çağrıda bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayarak, bu duruma derhal son vermesini istedi.

Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğunu vurgulayan Kudat, "Mescid-i Aksa'da İsrail ihlalleri devam ediyor. Son olarak, çok sayıda fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa avlusuna baskın yapıp, orada ibadet edenlere ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresine sıkıntı yaratmıştır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kudat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kışkırtıcı, sorumsuz ve kabul edilemez bu ihlaller, uluslararası kanunlara göre İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgalci bir güç olarak uyması gereken sorumluluklarına da ters düşmektedir. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Müslümanların duygularına ve buradaki tarihi statüye saygı göstermesi gerekiyor."

- Fanatik Yahudilerin Aksa baskınları sürüyor

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki bin 167 fanatik Yahudi'nin sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.