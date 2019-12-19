Ürdünlü aşiret lideri Talal el-Madi'den Türkiye ile ittifak çağrısı

AMMAN (AA) - LAİTH JONEİDİ - Ürdün'ün önde gelen aşiret liderlerinden Talal el-Madi, ülkesinin Türkiye ile ittifak yapması gerektiğini dile getirdi.

Aynı zamanda Senato üyesi de olan Madi, Ürdün ve Orta Doğu'daki son gelişmelerle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"Gelecek dönemde mutlak şeffaflığa büyük ihtiyaç duyuyoruz" diyen Madi, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere bazı güçlü aktörlerin bölge için planları olduğuna işaret etti.

Madi, Ürdün'ü bekleyen endişe verici muhtemel gelişmeleri hükümet yetkililerinin değerlendirmesi gerektiğini dile getirerek, Arap ülkelerinin İslami ilkeler üzerine oturtulmuş bir projesi olması gerektiğini, ancak mevcut şartlarda bunun mümkün görünmediğini vurguladı.

"Bizim çıkarımız nerede?" diyen Madi, şöyle devam etti:

"Çıkarımız Fars projesi ile birlikte olmak mı? Ben kesinlikle ama kesinlikle 'hayır' derim. Çıkarımız siyonist projenin ve ABD projesinin yanında olmak mı? Elbette hayır. Bunda bizim herhangi bir çıkarımız olamaz. Bunların dostlarına ve müttefiklerine karşı hiçbir vefası yoktur."