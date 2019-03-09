Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma vaadi

İZMİR (AA) - Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin üreticiden yaptığı alımlarda ödenen rakamı 1 milyar liraya çıkaracaklarını söyledi.

Tunç Soyer, Ödemiş Meydanı'nda "İkinci Cemre" adını verdiği tarım sektörüne ilişkin seçim projelerini açıkladı.

Soyer, İzmir'i Akdeniz'in incisi haline getireceklerini, bunun da ancak tarım ile mümkün olabileceğini belirterek, "Türkiye'nin hiçbir sorunu tarımın sorunları çözülmeden çözülmez." diye konuştu.

Tarım alanında 28 proje hazırladıklarını dile getiren Soyer, "Tarımda girdi maliyetlerini düşüreceğiz, ürünlerin satış fiyatını yükselteceğiz ve İzmirlileri sağlıklı gıda ile buluşturacağız." dedi.

Soyer, 39 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 2 üretici birliğine verilen desteği tüm kentin kooperatiflerine yayacaklarını anlatarak, gübre kooperatifleri kuracaklarını, tarım desteklerini de artıracaklarını ifade etti.

Büyükbaş hayvan yetiştiricileri için yem katkısı vereceklerini, arıcılık desteğini sürdüreceklerini kaydeden Soyer, kooperatif ve ziraat odalarına makine ekipman desteği sunacaklarını belirtti.