Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalanmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Fizyoterapisti yakalatmış, tercih ettiği silah...

10 yıllık kaçış hikayesi, İstanbul Sarıyer'deki lüks bir villada polis baskınıyla sona eren uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. O baskın anına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Baronun her an tetikte olduğu ve lüks villasında baskınlara karşı tekerlekli sandalyesinin üzerinde ateşlemeye hazır bir tabanca ve 3 şarjör mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.

FİZYOTERAPİSTİ YAKALATTI

Yakalandığı zaman tekerlekli sandalyesinde onlarca mermi ve namlusu zor ısınan tutukluk yapmayan özel silahı vardı. Lüks villadaki korku hayatı cezaevinde son buldu. Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya, 5 adamıyla birlikte Sarıyer'deki lüks villasında yakalanmıştı. Operasyonla ilgili yeni çıkan detaylarda Çetinkaya, teknik takibe takılmamak için evine internet dahi bağlatmamıştı. Ayrıca görüşmelerini tuşlu telefon üzerinden yapıyordu. Dahası dışarıdan içerisi gözükmesin diye kullandıkları odaların camları aynalıydı. Hatta diş doktoru bile evde kurulan özel muayenehanede kontrollerini yapıyordu. Bu kadar dikkate rağmen Çetinkaya'yı eve gelen fizyoterapist yakalattı.

SİLAHINI ÖZELLİKLE SEÇMİŞ

Kanal D Haber'in haberine göre Çetinkaya yakalandığında tekerlekli sandalyede 3 şarjör dolusu mermi ve bir silahı vardı. O silah da her zaman ateşlenmeye hazırdı. Bu Çetinkaya'nın kimseye güvenmediğini gösteriyordu. Silah ise çok dikkat çekiciydi, belli ki özellikle seçilmişti. O silahın namlusu geç ısınırken tutukluk yapmamasıyla bilinen bir marka. Bu da Çetinkaya'nın bir operasyon anında uzun süre çatışmaya hazırlıklı olduğu anlamına geliyordu.

"BİZ ONA AMCA DİYORDUK"

Adamları, "Biz ona amca diyorduk, onun Urfi Çetinkaya olduğunu bilmiyorduk" dedi. Fizyoterapisti de Çetinkaya'yı gerçek kimliğiyle tanımadığını söyledi.





