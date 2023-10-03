Ürik asit düşüklüğü tehlikeli mi? Ürik asit düşüklüğü neden olur?

Ürik asit düşüklüğü vücutta normalden daha düşük ürik asit seviyelerinin bulunduğu bir durumu ifade eder. Ürik asit purin metabolizmasının bir ürünüdür ve normalde böbrekler tarafından filtrelenerek atılır. Düşük ürik asit seviyeleri genellikle iki ana nedenle meydana gelir. Birincisi düşük purin alımı veya purinlerin düşük üretimi nedeniyle olabilir. Bu durum, düşük purin içeren bir diyet tüketen bireylerde veya purin üretimini etkileyen genetik faktörlere sahip olanlarda ortaya çıkabilir. İkincisi ürik asit düşüklüğü, bazı ilaçlar (örneğin, allopurinol gibi gut tedavisi için kullanılan ilaçlar), böbrek hastalığı veya bazı nadir metabolik bozukluklar gibi sağlık sorunları sonucu olabilir.
Ürik asit vücudun metabolizmasında oluşan ve purin adı verilen bir tür kimyasal bileşiğin ayrışması sonucu ortaya çıkan bir atık üründür. Purinler vücut için önemli bir enerji kaynağıdır ve aynı zamanda bazı genetik materyallerin bileşenlerini oluştururlar. Purinlerin metabolizması sonucu ürik asit üretilir. Normalde ürik asit böbrekler tarafından kanda bulunan fazla ürik asit atık ürünlerle birlikte filtrelenir ve idrar yoluyla vücuttan atılır. Bu süreç, ürik asit seviyelerinin sağlıklı bir düzeyde tutulmasını sağlar.
Ürik asit düşüklüğü kandaki ürik asit seviyesinin normalin altında olması durumudur. Ürik asit vücutta doğal olarak oluşan bir maddedir. Proteinlerin parçalanmasıyla oluşur ve böbrekler tarafından kandan süzülür ve idrarla atılır. Ürik asit düşüklüğünün nedenleri şunlardır:
Ürik asit düşüklüğü genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak bazı belirtiler gösterebilir. Kanda ürik asit düşüklüğü belirtileri:
Ürik asit düşüklüğü teşhisi, kan testiyle yapılır. Kan testi, kandaki ürik asit seviyesini ölçer. Ürik asit düşüklüğü tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır.
Ürik asit düşüklüğü genellikle ciddi bir sağlık problemi değildir. Ancak bazı durumlarda, ürik asit seviyesinin çok düşük olması, ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlar arasında aşağıdakiler bulunur:
Ürik asit düşüklüğü olan kişiler yukarıdaki komplikasyonları önlemek için bir doktora danışmalıdır. Doktor, altta yatan nedene bağlı olarak, ürik asit seviyesini yükseltmeye yardımcı olacak tedaviler önerebilir. Ürik asit düşüklüğü, aşağıdaki durumlarda tehlikeli olabilir:
Ürik asit kanda bulunan ve böbrekler tarafından atılabilen bir maddedir. Ürik asit seviyeleri erkeklerde 7,0 mg/dL'nin, kadınlarda ise 6,0 mg/dL'nin üzerinde olduğunda "hiperürisemi" olarak adlandırılır. Hiperürisemi eklemlerde, böbreklerde ve diğer dokularda kristalleşebilir. Bu, ağrı, iltihap ve diğer semptomlara neden olabilir. Ürik asit seviyeleri ne kadar yüksek olursa risk o kadar artar. Ürik asit seviyeleri 10 mg/dL'nin üzerinde olduğunda, böbrek taşı, gut ve kronik böbrek hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarının riski artar.
Ürik asit düşüklüğü genellikle diyet değişiklikleri ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilir. Ancak bazı durumlarda ilaç tedavisi gerekebilir. Kanda ürik asit düşüklüğü tedavisi için diyet ve yaşam tarzı değişikliğine gidilebilir:
Beslenme tarzı değişikliği dışında kanda ürik asit düşüklüğü tedavisi için ilaç tedavisi uygulanabilir. Ürik asit seviyesini yükseltmeye yardımcı olabilecek bazı ilaçlar mevcuttur. Kanda ürik asit düşüklüğü tedavisi için bazı spesifik öneriler şunlardır:
Maden suyu ürik asidi düşürebilir. Maden suyu bikarbonat ve magnezyum gibi mineraller bakımından zengindir. Bu mineraller ürik asidin böbreklerden atılımını artırmaya yardımcı olabilir. Bikarbonat idrardaki asitliği azaltmaya yardımcı olur. Bu, ürik asitin böbreklerden daha kolay atılmasına yardımcı olabilir. Magnezyum ise ürik asidin böbreklerde emilimini azaltmaya yardımcı olabilir.
Yapılan araştırmalar maden suyunun ürik asit seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Örneğin bir araştırmada günde 1,5 litre maden suyu tüketen kişilerin ürik asit seviyelerinin, günde 1,5 litre sade su tüketen kişilere göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Ancak maden suyunun ürik asit seviyelerini düşürmede ne kadar etkili olduğu maden suyunun mineral içeriğine bağlı olarak değişebilir. Bikarbonat ve magnezyum bakımından zengin olan maden suları ürik asit seviyelerini düşürmede daha etkili olabilir.
Ürik asit seviyeleri yüksek olan kişiler, ürik asit seviyelerini düşürmeye yardımcı olmak için maden suyu tüketebilir. Ancak maden suyu tüketirken aşırıya kaçmamak önemlidir. Maden suyunda bulunan mineraller yüksek miktarda tüketildiğinde bazı yan etkilere neden olabilir. Ürik asit seviyeleri yüksek olan kişiler maden suyu tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.