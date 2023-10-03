D vitamini eksikliği beyni etkiler mi? D vitamini düşüklüğü neye sebep olur?

Günümüzde birçok kişide D vitamini eksikliği görülmektedir. Bu eksiklik iç mekan yaşam tarzı, güneş ışığına yetersiz maruz kalma, cilt rengi, yaş, bölgesel faktörler ve beslenme alışkanlıkları gibi birçok nedenle ilişkilendirilebilir. D vitamini eksikliği kemiklerin zayıflamasına ve kırılma riskinin artmasına neden olabilir. Ayrıca bağışıklık sisteminin etkinliğini azaltarak enfeksiyonlara karşı savunmasızlığı artırabilir. D vitamini eksikliğinin teşhisi kan testleriyle yapılır ve tedavisi genellikle D vitamini takviyeleri veya güneşe daha fazla maruz kalma yoluyla gerçekleştirilir. D vitamini düzeylerinin izlenmesi ve eksiklik durumunda müdahale edilmesi sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve bir dizi sağlık sorunundan korunmak için önemlidir.
D vitamini vücudumuzun kalsiyum ve fosfor emilimini sağlayan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve kas fonksiyonunu destekleyen önemli bir besin maddesidir. D vitamini eksikliği, bu önemli işlevlerin bozulmasına neden olabilir. D vitamini eksikliğinin neden olabileceği bazı sağlık sorunları şunlardır:
D vitamini eksikliği 20 ng/mL'nin altındaki serum D vitamini düzeyleri olarak tanımlanır. Bu düzey kemik sağlığı için gerekli olan minimum düzeydir. 20 ng/mL'nin altındaki D vitamini düzeyleri kemik erimesi, kas güçsüzlüğü, bağışıklık sistemi zayıflığı ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. D vitamini eksikliği tehlikeli hâle geldiğinde, aşağıdaki belirtiler görülebilir:
D vitamini eksikliği vücutta bir dizi belirti ve semptomlara yol açabilir. D vitamini eksikliği belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve belirtiler hafif veya şiddetli olabilir. Doktorunuz kan testleri yaparak D vitamini seviyenizi değerlendirebilir ve gerekirse takviyeler veya beslenme önerileri ile eksikliği tedavi edebilir. D vitamini eksikliğinin yaygın belirtileri:
Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız veya D vitamini eksikliği şüpheleniyorsanız bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir.
D vitamini eksikliği beyni etkileyebilir. D vitamini beynin sağlıklı gelişimi ve işlevi için önemli bir besin maddesidir. D vitamini eksikliği, beynin beyin-omurilik sıvısındaki D vitamini düzeylerini düşürür. Bu, sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozabilir ve bazı sorunlara yol açabilir. D vitamini eksikliği aşağıdaki beyin sorunlarına yol açabilir:
D vitamini eksikliği, kan testi ile teşhis edilir. D vitamini eksikliği teşhisi konduysa, doktorunuz D vitamini takviyesi önerebilir. D vitamini takviyesi, genellikle ağızdan alınan kapsül veya tablet şeklinde verilir. D vitamini takviyesi alırken, doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. D vitamini eksikliğini düzeltmek için yapabileceğiniz şeyler şunlardır:
D vitamini düzeyleri mililitrede nanogram (ng/mL) olarak ölçülür. 8 ng/mL yetişkinler için normal bir D vitamini düzeyidir. Bu düzey, kemik sağlığı için gerekli olan minimum düzeydir. D vitamini düzeyleri 20 ng/mL'nin altındaysa eksik olarak kabul edilir. 20 ng/mL'nin altındaki D vitamini düzeyleri, kemik erimesi, kas güçsüzlüğü, bağışıklık sistemi zayıflığı ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
D vitamini düzeyleri 100 ng/mL'nin üzerindeyse yüksek olarak kabul edilir. 100 ng/mL'nin üzerindeki D vitamini düzeyleri, kalsiyumun kan dolaşımına salınmasına neden olarak hiperkalsemiye yol açabilir. Hiperkalsemi, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. Sonuç olarak D vitamini düzeyiniz 8 ng/mL ise, normal bir düzeye sahipsiniz. Ancak D vitamini düzeylerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir.
E55.9, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'nın (ICD-10) "D vitamini eksikliği" kategorisinde yer alan bir koddur. Bu kod D vitamini eksikliğinin tanımlanamadığı durumlarda kullanılır. D vitamini eksikliği kandaki D vitamini düzeylerinin 20 ng/mL'nin altında olmasıdır. D vitamini eksikliği kemik erimesi, kas güçsüzlüğü, bağışıklık sistemi zayıflığı ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. E55.9 kodu aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
E55.9 kodu "tanımlanmamış" olarak sınıflandırılmasına rağmen D vitamini eksikliğinin ciddi bir sağlık sorunu olduğu unutulmamalıdır. D vitamini eksikliği belirtileri yaşıyorsanız doktorunuza görünmeniz önemlidir. Doktorunuz eksikliğin nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi önermek için kan testi yapabilir.