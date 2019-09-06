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Urla'da Oyuk Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 18:39 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Urla ilçesinde, zararlı hayvanlardan tarlalarındaki ürünleri korumak için yararlanılan korkulukların yöresel adından yola çıkılarak 4'üncü kez düzenlenen Barbaros Köyü Oyuk Festivali nedeniyle köşe başlarına, otobüs duraklarına, elektrik direklerine ve ağaç gövdelerine toplam 350 korkuluk asıldı.

URLA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, zararlı hayvanlardan tarlalarındaki ürünleri korumak için yararlanılan korkulukların yöresel adından yola çıkılarak 4'üncü kez düzenlenen Barbaros Köyü Oyuk Festivali nedeniyle köşe başlarına, otobüs duraklarına, elektrik direklerine ve ağaç gövdelerine toplam 350 korkuluk asıldı.

Urla'nın kırsal mahallelerinden Barbaros'ta köylülerin kaybolmaya yüz tutan kültürlerini yeniden canlandırmayı amaçlayan ve 3 gün sürecek olan Barbaros Köyü Oyuk Festivali, korkuluk yürüyüşü ile başladı. Tarlaları korumak için dikilen korkuluklara yörede 'oyuk' dediklerini söyleyen Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz, bu festivalin bir ilk olduğunu belirtti. Yaklaşık 105 yıllık Barbaros köyünde birbirinden ilginç korkuluklar sergilediklerini anlatan Oğuz, "Bu festival ile yörenin kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini korumayı amaçladığımız gibi, bölgenin turizm ile de ekonomisinin gelişmesini hedefliyoruz. Bu festivalin fikir annesi Demet Küçükkayalar'dır. Köyün kalkınması için kadınları organize eden Demet Hanım ile, kolları sıvayan Barbaros köyü kadınları zeytin hasadının ardından köylerinin festivale hazırlanması için korkuluk yapmaya başlıyor. Ayrıca hem hazırlık aşamasında, hem de etkinlik boyunca gelen konuklara da ev sahipliği yapıyor" dedi.

'KÖY NÜFUSU KADAR'

Oyukların görkemli olması için köylülerin atölyeler kurduğunu da anlatan Başkan Burak Oğuz şöyle konuştu:

"Bu yıl üretilen korkuluk sayısı köy nüfusu kadar. Yani 350 kişilik köyde 350 adet korkuluk yer alıyor. Artan ilgi nedeniyle de festivalimize yoğun bir katılım bekliyoruz. Köyün çeşitli noktalarına yerleştirilen korkuluklar ise yaz sonuna kadar yerlerini koruyacak."

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILACAK

Üç gün sürecek ve 8 Eylül Pazar akşamı sona erecek festival kapsamında resimler, fotoğraflar ve el emeği çeyizler sergilenecek. Ayrıca korkuluklar arasında 'Yılın en güzel oyuğu' seçilecek. Barbaros'ta eski köy yaşamını anlatan Keçe Köy sergisi ile Gelin Çıkarma geleneği konukların beğenisine sunulacak. Dans Eden Oyuk ve belgesel gösterimleri, Barbaros Kadın Korosu, tohum topları yapımı gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.

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