HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uşak'ta iki binada doğal gaz patlaması: Yaralılar var

Uşak'ta iki binada doğal gaz patlaması: Yaralılar var

14.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uşak'ta iki binada doğal gaz patlaması: Yaralılar var

Uşak'ta doğalgaz kesintisinin ardından kademeli olarak enerji verilmesi sonrasında kentin bazı noktalarındaki iki evde doğal gaz patlamaları meydana geldi. Patlamalarda 5 kişi yaralandı.

Uşak'ta dün doğal gazın ana borusundaki arıza nedeniyle şehirde gün boyunca gaz kesintisi yapılmıştı.

Dün geceden itibaren de gaz kademeli olarak verilmeye başlandı. Bugün şehrin bazı noktalarındaki evlerde doğal gaz kaynaklı patlamalar meydana geldi.

Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğal gaz kaynaklı patlama sonrası olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

20201214_2_45849428_60620589_Web

CHP'Lİ VEKİLDEN UYARI

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, patlamaların ardından Twitter hesabından önemli bir uyarıda bulundu.

20201214_2_45849428_60620590_Web

Yalım, "Tüm vatandaşlarımızı özellikle uyarıyorum doğal gaz vanalarının; hem ocak hem kaloriferlerin kapalı olup olmadığını muhakkak kontrol etsinler, ekipler gelmeden aktif hale getirilmemesi için özellikle uyarıyorum!" açıklaması yaptı

20201214_2_45849428_60620594_Web

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
İstanbul'da yoğun sisİstanbul'da yoğun sis
İŞKUR şoför alımı yapıyor!İŞKUR şoför alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Türk konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltında

Türk konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltında

Kritik kabine toplantısı bugün

Kritik kabine toplantısı bugün

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Elazığ'da salgında yeni dönem! Sağlık Müdürlüğü evlere asmaya başladı

Salgında yeni dönem! Evlere asılmaya başlandı

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İstanbul'da yoğun sis! Trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yoğun sis

Afyonkarahisar'daki bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi! 24 saat nöbet tutuyorlar

Burada hiç koronavirüs vakası görülmedi! 24 saat nöbet tutuyorlar

İŞKUR TYP şoför alımı 2021... İŞKUR TYP şoför alım tarihleri ne zaman? İŞKUR şoförlük başvuru şartları!

İŞKUR şoför alımı yapıyor!

Rize İkizdere'de yangın! Alevler evlere sıçradı

Rize İkizdere'de yangın! Alevler köyü sardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.