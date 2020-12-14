Uşak'ta iki binada doğal gaz patlaması: Yaralılar var

Uşak'ta dün doğal gazın ana borusundaki arıza nedeniyle şehirde gün boyunca gaz kesintisi yapılmıştı.

Dün geceden itibaren de gaz kademeli olarak verilmeye başlandı. Bugün şehrin bazı noktalarındaki evlerde doğal gaz kaynaklı patlamalar meydana geldi.

Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğal gaz kaynaklı patlama sonrası olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

CHP'Lİ VEKİLDEN UYARI

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, patlamaların ardından Twitter hesabından önemli bir uyarıda bulundu.

Yalım, "Tüm vatandaşlarımızı özellikle uyarıyorum doğal gaz vanalarının; hem ocak hem kaloriferlerin kapalı olup olmadığını muhakkak kontrol etsinler, ekipler gelmeden aktif hale getirilmemesi için özellikle uyarıyorum!" açıklaması yaptı

(AA)

