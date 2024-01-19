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  4. Üskidar'da taş duvar çöktü! 3 işçi yaralandı

Üskidar'da taş duvar çöktü! 3 işçi yaralandı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2024 18:47 | Son Güncelleme:
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Üsküdar'da bir inşaatın bitişiğinde bulunan taş duvarda çökme meydana geldi. Devrilen taşlar, İnşaatın zemin katında çalışan 3 işçinin yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Üskidar'da taş duvar çöktü! 3 işçi yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, Şair Naili sokakta meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki bir binanın arka cephesinde bulunan taş duvar henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Taşlar ve toprak parçaları inşaatın zemin katında çalışan işçilerin üzerine düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde tedbir amaçlı AFAD ve arama kurtarma ekipleri de çalışma yaptı. Çökmenin nedeni araştırılırken, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı olayla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

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Görgü tanığı Abdullah Kutay, "Sesi duyduk ve çökme olduğunu görünce hemen inşaat alanına geldik. Yaralıların üzerinden taşlar kaldırılıyordu. Bir arkadaşın bacağı sıkışmıştı. Onu çıkardılar, onun dışında çok büyük bir sıkıntı yoktu. Büyük bir ses koptu çökme olunca. Bizim eski taş duvardı çöken“ dedi. Bir inşaat çalışanı ise, “Ben yukarıda çalışıyordum, aşağıda arkadaşlar çalışıyordu. Eski duvar çökmüş. Durumları iyi herhangi bir sıkıntı yok" diyerek yaşananları anlattı.


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Üsküdar taş duvar
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