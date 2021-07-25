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Üsküdar’da çatı katında yangın: Anne ve 2 çocuğu mahsur kaldı

25.07.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar’da bir evin çatı katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu mahsur kaldı. Vatandaşlar, anne ve çocuklarını kurtarmak için seferber oldu.

Yangın, Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Mete Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Bu sırada evde bulunan anne ve 2 çocuğu alevler arasında mahsur kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar, duruma hemen müdahale etti. Birkaç merdiveni üst üste koyarak çatı katına ulaşan vatandaşlar, anne ve çocuklarını kurtardı.

VATANDAŞLAR DA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, hortumlarla alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur kalan anne ve çocuklarını kurtaran vatandaşlardan biri, “En üst kattalardı. Birkaç tane merdivenle çıkarak 4-5 kişinin desteğiyle aldık. 2 çocuk ve annesini. Durumları iyiymiş” dedi.

Öte yandan, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Üsküdar
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