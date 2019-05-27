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Üsküdar'da ihbara giden polis ekiplerine ateş açıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 05:00 | Son Güncelleme

Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine siteye giden ekiplere ateş edildi. Şüpheli şahıs özel harekat ekiplerinin operasyonu sonrası etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Üsküdar'da ihbara giden polis ekiplerine ateş açıldı!

Üsküdar'da silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine siteye gönderilen polis ekiplerine ateş açıldı.

Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ekibi gönderildi.

Ekipler silah sesinin geldiği binaya yaklaştığında üzerlerine ateş açıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, siteye takviye polis ve özel harekat ekipleri ile ambulans sevk edildi.

Polis ekiplerine ateş eden şüpheli, özel harekat polislerinin düzenlendiği operasyon sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın yaşandığı sitenin sakinleri, şüphelinin eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu iddia etti.

(AA/İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar polis çatışma

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