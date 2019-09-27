HABER

Üsküp Düşünce Okulu'nun yeni dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

Yeni dönem "İslami İlimler ve İslam Düşüncesi" konulu seminerle açıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneğinin düzenlediği Üsküp Düşünce Okulu'nun yeni dönemi başladı.

Açılış programına Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murteza Bedir, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Fettah Efendi Derneği Başkanı Sevba Abdula ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu ile öğrenciler katıldı.

Dernek Başkanı Abdula, yaptığı açıklamada, Üsküp Düşünce Okulu'nun üç yıllık bir eğitim programı olduğunu anlatarak, "Toplamda 25 ila 30 semineri icra eden bir eğitim programımız var. Bu yıl bu dönemde 12 seminerimiz olacak. İki dilde (Türkçe ve Arnavutça) eğitimimiz oluyor." dedi.

Ülkedeki farklı üniversitelerden 100'e yakın öğrencinin bu yıl Üsküp Düşünce Okulu'na başvurduğunu aktaran Abdula, bu yıl üçüncü yılına girdikleri bu projenin ilk mezunlarını vereceklerini söyledi.

Abdula, Üsküp Düşünce Okulu'nun, Üsküp'te ve genel olarak Balkanlarda yeni bir düşünce oluşturma adına atılmış bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda Türkiye'nin özellikle İslami ilimler anlamında çok ciddi bir gelişimi var." diye konuştu.

Din Hizmetleri Müşavirliğinin desteğiyle "İslami İlimler ve İslam Düşüncesi" konulu seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Bedir de derneğin oluşturduğu genç hareketin, Balkanlarda çoktandır özlenen entellektüel hayata büyük katkı verecek bir oluşumun ilk adımları olduğunu vurguladı.

İslam dünyasının ciddi sıkıntılardan geçtiğini ve bu sıkıntıların en başında da eğitim sorununun geldiğini kaydeden Bedir, bu eksikliği giderme noktasında önemli adımlar atıldığını ve Fettah Efendi Derneğinde yapılan faaliyetleri de bu çerçevede gördüğünü söyledi.

Bedir, İstanbul ve Anadolu'nun asırlar boyunca Balkanlar ile çok sıkı bir irtibatının olduğuna dikkati çekerek, "Bunun çok daha güçlü bir şekilde yeniden kuruluyor olması da bizim için büyük bir sevindirici gelişme." dedi.

Üsküp Düşünce Okulu'nun yeni dönemi, "İslami İlimler ve İslam Düşüncesi" konulu seminerle başlamış oldu.

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Samsun Emniyet Müdürü Urhal görevine başladıSamsun Emniyet Müdürü Urhal görevine başladı
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklamasıAvcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği Kuzey Makedonya Murteza Bedir Üsküp Üsküp Düşünce Okulu

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

Pendik'te deprem nedeniyle çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Pendik'te bir bina tahliye edildi

Son dakika: Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İBB'nin Saraçhane'deki binasında hareketlilik! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.