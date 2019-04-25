Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü

Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü

BAKİDER Başkanı Emin Bajric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projelerinin asıl amacının bölgedeki STK'ler tarafından oluşturulan platform olduğunu söyledi.

Stantlarda Kültür Bakanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, MÜSİAD, Karabük Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin yanı sıra Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı tanıtıldı.

Platforma Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek'ten yaklaşık 20'şer sivil toplum kuruluşunun kaydolduğunu dile getiren Bajric, "Yüzyıllar boyunca nasıl bir arada yaşadıysak, nasıl dedelerimiz gönüller arasında köprüler kurduysalar biz de onların yolunda devam ediyoruz." dedi.

Platform aracılığıyla Türk ve Balkan STK'lerinin iş birliği içinde projeler yürüteceğini anlatan Bajric, bu etkinlikle hedeflerinin Balkan halkları ile Türkiye'deki halkları birbirine yakınlaştırmak olduğunu söyledi.

Program kapsamında ayrıca mini konser verildi.

Ankara Kültür Günleri, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Karadağ'ın başkenti Podgorica, Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da da düzenlenecek.

