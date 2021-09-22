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  4. Uslanmıyorlar! Eğitim kurumu görünümlü kumarhane: 211'inci kez basıldılar

Uslanmıyorlar! Eğitim kurumu görünümlü kumarhane: 211'inci kez basıldılar

22.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, pazarlama eğitimi verilen kurum görünümündeki binaya yapılan baskında, tombala oynayan 70 kişiye toplam 93 bin 100 TL para cezası uygulandı, kumar oynattığı belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de siyasi parti ve sendika adı altında kumar oynattıkları ve haklarında 210 işlem yapıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi’nde pazarlama eğitimi veren bir kurum görünümündeki binada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskında ekipler, bina girişinde güçlendirilmiş çelik kapıyla karşılaştı. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, tombala oynadığı belirlenen 70 kişiye toplam 93 bin 100 TL para cezası uyguladı. Kumar oynattığı belirlenen Hasan B. ile Mustafa S. ise gözaltına alındı.

GÖZCÜ YERLEŞTİRMİŞLER

Öte yandan şüphelilerin, olası polis baskınlarına karşı bina çevresini güvenlik kamerasıyla izlediği, bitişik binayı da kaçış yeri olarak kullandıkları ve yakın bölgede çok sayıda gözcü yerleştirdikleri bildirildi.

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DAHA ÖNCE 210 KEZ YAKALANMIŞLAR

Şüpheliler hakkında yapılan çalışma sonucu, 2009-2016 yılları arasında kentte Güven Partisi, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi İl Teşkilatı, Geleceğin Türkiye Partisi İl Başkanlığı, Çukurova Eğlence ve Konaklama İş Sendikası adı altında kumar oynattıkları ve haklarında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan 210 işlem yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Hasan B., 5 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla, Mustafa S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

210-kez-operasyon-duzenlenen-kumarbazlar-yine-yakalandi_6820_dhaphoto4

210-kez-operasyon-duzenlenen-kumarbazlar-yine-yakalandi_6820_dhaphoto1

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
İyi ama suç bunlarda mı sizce ? 211 kere bir yeri kumardan nasıl basabilirsiniz ki ?
Dünya da eşi benzeri yoktur...
Aynen, şimdiye kadar bu kadar kaydı olup da bu işi yapıyorsa, demek ki adam kadar adalet sistemi de suçlu.
yer değil şahıslara yapılan işlem o kadar, kanunlarımız sağolsun
210 işlem yapıldığı söyleniyor bunlara ceza veremiyenler açıklama yapması lazım emniyet güçlerini meşgul etmesinler
aileleri yuvaları , arkadaşları yıkan bir illet , kumar bir hastaliktir , herkezi bu kumar illtine karşı uyanık olmaya davet ediyorum

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