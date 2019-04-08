İSTANBUL (AA) - Caz çatısı altında blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğinin bir arada yer alacağı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "PSM Caz Festivali", 25 Nisan'da başlayacak.

"Her müziğin caz festivali" sloganı altında gerçekleştirilecek festival, 1 Haziran'a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) devam edecek.

Dünyanın en iyi gitaristlerden biri olarak kabul edilen John McLaughlin, The Fourth Dimension grubu ile festivalin açılış günü sahne alacak.

Festivalde ayrıca 50 yılı aşkın kariyeri ve yüzlerce bestesiyle dünyaca ünlü müzisyen Enrico Macias, 27 Nisan'da Turkcell Sahnesi'nde bir performans sergileyecek.

Müzik hayatına 1980'li yıllarda Paris'te başlayan Madeleine Peyroux, 2 Mayıs'ta kendini modern halk ozanı olarak tanımlayan Estas Tonne, 3 Mayıs'ta yaşayan en önemli bestecilerden biri olarak değerlendirilen Terry Riley ile oğlu Gyan Riley Touche da yine 3 Mayıs'ta dinleyicilerle buluşacak.

Vokal virtüözü Bobby McFerrin, eski vokal orkestrası Voicestra üyelerinden bir araya gelen yeni grubu Gimme5 ile 6 Mayıs'ta, Türkiye'de caz müziğin önde gelen isimlerinden isimlerinden gitarist Önder Focan, triosuna eklenen Şenova Ülker'in de katılımıyla 8 Mayıs'ta eserlerini müzikseverlerin beğenisine sunacak.