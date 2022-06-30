HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Üstsüz fotoğraflarıyla fena alay etmişlerdi! Putin'den NATO liderlerini kızdıracak sözler: "Bel altı mı, bel üstü mü soyunurlar bilmiyorum ama..."

Üstsüz fotoğraflarıyla fena alay etmişlerdi! Putin'den NATO liderlerini kızdıracak sözler: "Bel altı mı, bel üstü mü soyunurlar bilmiyorum ama..."

30.06.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Zirvesi'nde Batılı liderlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm dünyanın dikkatini çeken fotoğraflarıyla dalga geçmelerine Putin'den çarpıcı bir karşılık geldi. "Bel altı mı, bel üstü mü, ne kadar soyunmak istediklerini tam olarak bilemiyorum" diyen Putin, her iki şekilde "iğrenç bir manzara" olacağını söyledi. Ruhun ve bedenin uyumlu gelişiminden dem vuran Putin, Batılı mevkidaşlarına önerilerde de bulundu.

Üstsüz fotoğraflarıyla fena alay etmişlerdi! Putin'den NATO liderlerini kızdıracak sözler: "Bel altı mı, bel üstü mü soyunurlar bilmiyorum ama..."

Putin, ayıları vurduğu ve üstsüz halde ata bindiği fotoğraflarıyla alay konusu olmuştu. NATO Zirvesi'nde liderler arasındaki görüşmelerin başlangıcında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ceketini çıkarırken “Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz” demişti. Johnson'ın şakasına Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Johnson'ın şakasına, "Üstümüz çıplak şekilde ata binmeliyiz" şeklinde karşılık vermişti. Johnson da bunun yolunun göğüs kaslarını göstermekten geçtiğini söylemişti. Putin'den Batılı liderlere dikkat çeken bir çıkış geldi.

123

"İĞRENÇ BİR MANZARA OLUR"

Putin, Batılı liderlerin kendisiyle dalga geçmesine tepki gösterdi ve onları kıyafetleri olmadan görmenin "iğrenç bir manzara" olacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bel altı mı, bel üstü mü, ne kadar soyunmak istediklerini tam olarak bilemiyorum. Ama bence, her iki şekilde de iğrenç bir
manzara olurdu."

xcx

MEVKİDAŞLARINA ÖNERİLER

Putin, kendisinden farklı olarak Batılı liderlerin çok fazla alkol içtiğini ve yeterince egzersiz yapmadığını savundu. Tacikistan'daki bir zirvede gazetecilere konuşan Putin şu ifadeleri kullandı:

"Kişinin ruhuyla bedeni uyumlu şekilde gelişmelidir. Ancak uyum sağlamak için alkol ve diğer kötü alışkanlıklardan kaçınmalı ve spor yapmalısınız. Bahsettiğiniz (Batılı) görevdaşlarımın hepsini şahsen tanıyorum. İlişkilerimizin en parlak dönemini yaşamıyoruz, bu durum anlaşılabilir. Yine de hepsi lider, bu yüzden isterlerse başarıya ulaşabilirler. Ama bunun için kendilerine özen göstermeleri gerekiyor."

Rus devletinin kontrolündeki TV kanalı Zvezda, Putin'in yorumlarını "İğrenç Çıplak Yaşlı Adamlar" başlığıyla paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'den flaş mesaj! 'Rusya hazır' sözleriyle duyurduPutin'den flaş mesaj! 'Rusya hazır' sözleriyle duyurdu
Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildiMalatya'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi
NATO zirvesine damga vuran olayNATO zirvesine damga vuran olay
Anahtar Kelimeler:
NATO Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Putin'den dünyayı tedirgin eden açıklama! 'Karşılık veririz'

Putin'den dünyayı tedirgin eden açıklama! 'Karşılık veririz'

İlginizi Çekebilir

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.