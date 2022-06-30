Üstsüz fotoğraflarıyla fena alay etmişlerdi! Putin'den NATO liderlerini kızdıracak sözler: "Bel altı mı, bel üstü mü soyunurlar bilmiyorum ama..."

Putin, ayıları vurduğu ve üstsüz halde ata bindiği fotoğraflarıyla alay konusu olmuştu. NATO Zirvesi'nde liderler arasındaki görüşmelerin başlangıcında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ceketini çıkarırken “Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz” demişti. Johnson'ın şakasına Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Johnson'ın şakasına, "Üstümüz çıplak şekilde ata binmeliyiz" şeklinde karşılık vermişti. Johnson da bunun yolunun göğüs kaslarını göstermekten geçtiğini söylemişti. Putin'den Batılı liderlere dikkat çeken bir çıkış geldi.

"İĞRENÇ BİR MANZARA OLUR"

Putin, Batılı liderlerin kendisiyle dalga geçmesine tepki gösterdi ve onları kıyafetleri olmadan görmenin "iğrenç bir manzara" olacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bel altı mı, bel üstü mü, ne kadar soyunmak istediklerini tam olarak bilemiyorum. Ama bence, her iki şekilde de iğrenç bir

manzara olurdu."

MEVKİDAŞLARINA ÖNERİLER

Putin, kendisinden farklı olarak Batılı liderlerin çok fazla alkol içtiğini ve yeterince egzersiz yapmadığını savundu. Tacikistan'daki bir zirvede gazetecilere konuşan Putin şu ifadeleri kullandı:

"Kişinin ruhuyla bedeni uyumlu şekilde gelişmelidir. Ancak uyum sağlamak için alkol ve diğer kötü alışkanlıklardan kaçınmalı ve spor yapmalısınız. Bahsettiğiniz (Batılı) görevdaşlarımın hepsini şahsen tanıyorum. İlişkilerimizin en parlak dönemini yaşamıyoruz, bu durum anlaşılabilir. Yine de hepsi lider, bu yüzden isterlerse başarıya ulaşabilirler. Ama bunun için kendilerine özen göstermeleri gerekiyor."

Rus devletinin kontrolündeki TV kanalı Zvezda, Putin'in yorumlarını "İğrenç Çıplak Yaşlı Adamlar" başlığıyla paylaştı.

