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Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireci ve ütü tabanı temizliği nasıl yapılır?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.11.2024 18:48
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Evlerde rutin olarak toz alma, süpürge yapma, silme gibi çeşitli ev işleri yapılır. Bu ev işleri arasında giysilerin ütülenmesi de yer almaktadır. Ütü sayesinde gömlek, pantolon gibi kırışmaya müsait olan birçok kıyafet, kısa sürede düzeltilebilmektedir. Ütülerde diğer elektrikli el aletlerinde olduğu gibi belirli aralıklarla temizlenmelidir. Temizlenme işlemi yapılmadığında ütüde bazı aksamalar görülebilmektedir. Peki, ütü nasıl temizlenir, ütü kireci ve ütü tabanı temizliği nasıl yapılır?

Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireci ve ütü tabanı temizliği nasıl yapılır?

Kırışmış giysileri düzeltmek için tercih edilen yöntemlerin başında ütüleme işlemi gelmektedir. Evlerde ihtiyaç haline gelen ütülerin, kırışıklık açma görevini tam olarak yapabilmesi için düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Temizlenmeyen ütülerin taban kısmında lekeler veya yanık izleri olabilmekle birlikte kireçlenme sorunu da görülebilmektedir. Bu noktada karşımıza “ütü, ütü kireci ve ütü tabanı temizliği nasıl yapılır?” sorusu çıkabilir.

Ütü nasıl temizlenir?

Yıkanan giysilerin birçoğu çamaşır makinesinden alınıp kurutulduğunda kırışmış olabilmektedir. Kıyafetlerde karşılaşılan kırışıklık sorununu gidermek için ütülerden faydalanılmaktadır. Ütüler genel olarak buhar üretme kapasitesine sahip olduğundan, buharla birlikte kıyafetlerde görülen kırışıklık kısa süre içinde giderilmektedir. Bu tür cihazlarda zaman içerisinde su akıtma, buhar vermeme gibi birtakım problemler görülebilir. Bu problemlerin görülmemesi için ütülerin düzenli aralıkla temizlenmesi gerekir.

Ütü temizleme işlemini dikkatli bir şekilde yapmak, cihaza zarar vermemek açısından ayrı bir önem taşır. Ütülerde sıklıkla kireçlenme sorunu ile karşılaşılmaktadır. Ütüyü temizlerken önce kireç sorununu gidermeli, ardından da taban kısmı lekeden veya yanık izi varsa bu izlerden
arındırılmalıdır.

Ütü kireci nasıl temizlenir?

Günümüzde en sık kullanılan ütü türlerinden biri buhar veren ütülerdir. Buhar ile kırışmış ve buruşmuş olan kıyafetler kolayca düzeltilmektedir. Ütülerden tam bir verim alınması son derece önemli olduğundan bazı zamanlarda temizleme işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ütülerde yaygın olarak kullanıcıların karşılaştığı problemlerin başında kireçlenme problemi gelir. Bu bağlamda ütü kireci temizleme işlemini yapmak isteyenlerin uygulayabileceği yöntemler şu şekildedir:

  • Cihazın içine yerleşen kireci temizlemek için doğal malzemelerden biri olan sirkeyi kullanabilirsiniz. Sirkeyi daha kolay kullanmak için fısfıs şişelerine koyabilirsiniz. Sirke ile kireç temizlemede ilk olarak ütüyü biraz ısıtınız, sonrasında fişten çıkararak, sirkeyi ütünün alt kısmında bulunan deliklere sıkınız. Bu sayede içinde oluşan kireçler dışarı dökülmeye başlayacaktır.
  • Ütü içinde biriken kireci temizlemede bir diğer tercih edilen yöntem ise limon suyudur. Ütülerde su doldurma bölümü mevcuttur. Bu bölüme limon suyu ekleyip, bir süre bekletiniz. Ardından içindeki limon suyunu döküp, durulama suyu ile durulayınız.
  • Bazı ütü modellerinde kireç temizleme fonksiyonu vardır. Bu fonksiyon olduğu takdirde başka bir yönteme gerek kalmadan ütü içindeki kireci temizleyebilirsiniz.

Ütü tabanı nasıl temizlenir?

Ütülerde en sık kirlenen bölümlerden biri alt kısmıdır. Taban olarak da tabir edilen bu bölümün düzenli olarak temizlenmesi, kıyafetleri ütülerken iz bırakmaması açısından önemlidir. Özellikle bazı kişiler başka bir işe daldıklarında ütüyü unutarak, tabanının yanmasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda ütü tabanı temizleme işlemini yapmak isteyenlerin uygulayabileceği yöntemler şöyledir:

  • Kimyasal bir ürün kullanmak istemeyenlerin ilk tercih ettiği doğal yöntemlerden biri beyaz sirke ile ütü tabanı temizlemektir. İlk olarak ütüyü biraz ısıtmalı, ardından fişten çıkartmalısınız. Sonrasında beyaz sirkeye batırılmış ve iyice sıkılmış bir bezi ütü ile ütüleyebilir ve taban kısmında oluşan yanık izi gibi lekeleri kolayca çıkartabilirsiniz.
    • Bir diğer yöntem ise limon suyu ile karbonat karışımıdır. Bir limonu ortadan kesip yarısının suyunu sıkınız ve bu suyun içine biraz karbonat ekleyerek, karıştırınız. Bu karışımı biz bez yardımı ile ütünün altına uygulayıp, bir süre bekletiniz. Bekletme işlemi bittikten sonra başka bir bez ile silerek, lekelerden kurtulabilirsiniz.
  • Pek çok kişi ütü tabanını temizlerken çamaşırlarda kullanılan deterjanlardan faydalanır. Bir kaşık ölçüsünü geçmeyecek şekilde olan deterjanı sıcak su içine dökünüz. Ardından bu suya bir bez batırıp, ütünün alt kısmını ovalayabilir ve oluşan lekeleri kolayca ütüden arındırabilirsiniz.
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