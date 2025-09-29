Uyguladığı yöntemle 41 kilo verdi: "Bu yöntemle iştahım kapandı" 3 basit adımla kilo vermenin sırlarını paylaştı...

KADIN

Kilo vermek isteyenler için bel ve göbek yağlarından kurtulmak çoğu zaman zorlu bir mücadele. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Sarah, 41 kilo vererek yaşadığı inanılmaz değişimi ve bunu sağlayan üç basit adımı paylaştı. “Bu yöntemle iştahım kapandı” diyen Sarah’ın hikayesi, kilo verme yolculuğunda ilham arayanlar için rehber niteliğinde.

Sedef Karatay

Kilo vermek, özellikle bel ve göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyenler için büyük bir mücadele.

İnternette sayısız diyet ve egzersiz önerisi bulunsa da, hangisinin gerçekten işe yaradığını anlamak çoğu zaman zor. Ancak sosyal medyada büyük yankı uyandıran Sarah adlı kullanıcı, 41 kilo vererek yaşadığı inanılmaz değişimi ve bunu sağlayan üç basit adımı takipçileriyle paylaştı.

SARAH’IN 3 ADIMLI BAŞARI FORMÜLÜ

Sarah, kilo verme yolculuğunda en etkili üç yöntemi açıkladı. Bu kurallar sayesinde sadece fazla kilolarından kurtulmakla kalmadı, aynı zamanda duygusal yeme alışkanlıklarını da geride bıraktı.

1. KALORİ AÇIĞI İLE DENGELİ BESLENME

Sarah, kilo vermenin temel taşının kalori açığı olduğunu vurguladı. Ancak her lokmayı saymaya gerek olmadığını belirtti. Günlük enerji ihtiyacını bir çevrim içi hesaplayıcıyla belirleyip, bu miktarın biraz altında beslenmenin yeterli olduğunu ifade etti. “Başlangıçta kalori açığını çok büyük tutmamak önemli, yoksa aşırı kısıtlama sonrası tıkınırcasına yeme riski artıyor.”

2. ARALIKLI ORUÇ İLE YEMEK KONTROLÜ

İkinci adım olarak Sarah, günde yaklaşık 17 saatlik aralıklı oruç uyguladığını paylaştı. Sabah 11.00’de ilk öğününü yediğini, akşam 18.00’de ise son öğününü tamamladığını belirten Sarah, “Aralıklı oruç bana düzen sağladı, yemek alışkanlıklarımı kontrol etmeme yardımcı oldu” dedi.

3. KARDİYO İLE ZİHİNSEL VE FİZİKSEL DENGE

Son olarak, günlük kardiyo egzersizlerine başladığını anlatan Sarah, bu sayede stresli veya kaygılı hissettiğinde yemek düşünmek yerine spor yaparak zihnini rahatlattığını ifade etti. “Egzersiz, duygusal yeme eğilimimi tamamen ortadan kaldırdı” dedi.

SARAH’IN İLHAM VEREN DEĞİŞİMİ

Şu an 41 kilo daha hafif olan Sarah, yemek düşüncelerinden kurtulduğunu ve duygusal yeme alışkanlıklarını geride bıraktığını söylüyor. Bu değişim, sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da büyük bir rahatlama sağladığını belirtiyor.

BENZER BİR BAŞARI: BETH KENDRA

Sarah’ın paylaşımı, kısa süre önce 23 kilo vererek dikkat çeken Beth Kendra’nın hikayesiyle aynı döneme denk geldi. Beth, kalori açığı ve düzenli pilates ile fit bir görünüme kavuştuğunu açıkladı. “En önemli şey yağ kaybıydı. 23 kilo verdim. Bunu nasıl yaptım? Kalori açığı ile. Kilo vermenin tek yolu budur” diyerek kendi yöntemini paylaştı.

Sarah ve Beth’in hikayeleri, kararlılık ve doğru yöntemlerle kilo vermenin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu basit ama etkili adımlar, kilo verme yolculuğunda ilham arayanlar için yol gösterici olabilir.

Kaynak: Sabah

