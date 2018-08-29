Uygun fiyatlı Galaxy J2 Core tanıtıldı

Hatırlanacağı üzere Google kısa süre önce, daha düşük teknik özelliklerde de stabil halde çalışabilecek bir işletim sistemi tanıtmıştı. Android Go Edition olarak lanse edilen bu sistem ile giriş seviyesindeki telefonlarda bile güncel Android sürümlerini kullanmak mümkün hale gelmişti.
Bazı üreticiler Android Oreo Go için baz modellerini satışa sunmuştu. Son olarak Samsung da bu üreticiler arasına katıldı. Güney Koreli şirketin bir süredir gelişim aşamasında bulunan Android Oreo Go tabanlı ilk akıllı telefonu Galaxy J2 Core nihayet resmiyet kazandı.
Herşeyden önce şunu belirtmemiz gerekiyor. Galaxy J2 Core bir Android Oreo Go cihazı. Dolayısıyla bu telefondan öyle üstün bir performans beklemek doğru olmayacaktır. Genel olarak internette dolaşmak, sosyal medyada takılmak ve paylaşımlar yapmak için uygun fiyatı ile ideal bir cihaz olabilir.
Galaxy J2 Core gücünü Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 7570 yonga setinden alıyor. Sistemini 1GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 8GB. MicroSD kart desteği de bulunan telefon 5 inçlik qHD ekran ile geliyor. 2600 mAh boyutunda ortalama bir bataryadan beslenen cihazda, 8MP’lik ana kameraya 5MP’lik selfie kamerası eşlik ediyor.
150 doların altında bir etikete sahip olması beklenen J2 Core şimdilik Hindistan, Malezya ve Endonezya’da satışa sunulacak.
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