Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Uygunsuz içeriği nedeniyle OnlyFans’tan kovulan Michelle Comi yine herkesi şaşkına çevirdi! İlişki görüntülerini paylaştı

Uygunsuz içeriği nedeniyle OnlyFans’tan kovulan Michelle Comi yine herkesi şaşkına çevirdi! İlişki görüntülerini paylaştı

16.05.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reşit olmayan bir kişiyle uygunsuz içerik çekerek OnlyFasn’ta paylaştığı için saklanan sosyal medya fenomeni Michelle Comi yine rahat durmadı. Fenomen isim bu kez bir eczanede çekilen cinsel ilişki görüntülerini sosyal medyadan paylaşmayı tercih etti.

Uygunsuz içeriği nedeniyle OnlyFans’tan kovulan Michelle Comi yine herkesi şaşkına çevirdi! İlişki görüntülerini paylaştı

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemine göre ilerleyen OnlyFans uygulamasından seksi fotoğraf ile videolarını satarak kısa sürede ünlenen Comi, tartışmaların odağına yerleşmişti. Tartışmalı fenomen 18 yaşın altındaki bir kişiyle içerik hazırladığını kabul ettikten sonra OnlyFans’tan kovulmuştu. Comi bu kez ise hayranlarının karşısına daha cesur bir paylaşımla çıkmayı tercih etti.

LİMİTLERİ ZORLADI

1

Sosyal medya fenomeni Comi OnlyFans’tan yasaklandıktan sonra Telegram’a yaptığı paylaşımda ismi açıklanmayan bir adam eczanenin içinde yakınlaştığı görüntüleri paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İlginizi Çekebilir

Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti

Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti

 Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

 Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

 Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

 Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

 “Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

 Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay olduDuştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu
Derin göğüs dekoltesiyle eğildikçe eğildi! Frikik vermesine aldırış etmediDerin göğüs dekoltesiyle eğildikçe eğildi! Frikik vermesine aldırış etmedi
Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki sosyal medya OnlyFans

En Çok Okunan Trend Haberler

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

İlginizi Çekebilir

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.