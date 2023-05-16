Uygunsuz içeriği nedeniyle OnlyFans’tan kovulan Michelle Comi yine herkesi şaşkına çevirdi! İlişki görüntülerini paylaştı

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemine göre ilerleyen OnlyFans uygulamasından seksi fotoğraf ile videolarını satarak kısa sürede ünlenen Comi, tartışmaların odağına yerleşmişti. Tartışmalı fenomen 18 yaşın altındaki bir kişiyle içerik hazırladığını kabul ettikten sonra OnlyFans’tan kovulmuştu. Comi bu kez ise hayranlarının karşısına daha cesur bir paylaşımla çıkmayı tercih etti.

LİMİTLERİ ZORLADI

Sosyal medya fenomeni Comi OnlyFans’tan yasaklandıktan sonra Telegram’a yaptığı paylaşımda ismi açıklanmayan bir adam eczanenin içinde yakınlaştığı görüntüleri paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.