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Sosyal medya fenomeni “uygunsuz kıyafet” eleştirilere kıyafetiyle cevap verdi! Tanga kot şortuyla alışveriş merkezine gitti

12.05.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Kerolay Chaves uygulamadaki son bakire olduğunu söyleyerek gündem yaratmayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde üper mini şortuyla alışveriş yaptığı için eleştirien Chaves bu kez sınırları iyice zorladı. Fenomen isim tanga şeklindeki kot şortuyla alışveriş merkezini turladı. O anları sosyal medyada hesabından paylaşan Chaves bir kez daha tepkilerin odağına yerleşti.

Sosyal medya fenomeni “uygunsuz kıyafet” eleştirilere kıyafetiyle cevap verdi! Tanga kot şortuyla alışveriş merkezine gitti

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde gündem yaratmayı başaran Kerolay Chaves yine rahat durmadı. Bir süre önce uygunsuz giyindiği için bir mağazadan kovulduğunu iddia eden fenomen isim tanga şeklindeki kot şortuyla hayranlarının karşısına çıktı. Bir otoprakta çekildiği pozlarını paylaşan Chaves yine tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Chaves, “Otoparkta mı? Benimle yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz?” notunu ekledi.

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Sosyal medya paylaşımı kullanıcılardan karışık tepkiler aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken bazıları ise paylaşımı beğendiğini dile getirdi.

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Bir sosyal kullanıcısı gönderiye, “Kendine daha fazla değer vermeyi öğrenmelisin. Sanırım bunun için biraz terapi almalısın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kendine artık giysi almalısın” yorumunu yaptı.

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