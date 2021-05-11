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Uykusuzluk çekenler dikkat: Bu öneriler sağlıklı uyku sürecini beraberinde getiriyor!

11.05.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta dinç hissetmek için büyük önem taşıyan sağlıklı uyku, koronavirüs pandemisinde geçim stresi ve kayıplar nedeniyle neredeyse imkansız hale geldi. Ramazan ayında beslenme düzeninin değişmesiyle de uykusuzluk çekmeye başlayan kişiler için önerilerde bulunan Psikiyatrist Dr. Alişan Burak Yaşar, konuyla ilgili bilgi verdi ve “Geceleri sık sık saati kontrol etmek uykunuzu kaçırabilir ve uykusuzluk durumuna ilişkin olumsuz düşüncelerinizi pekiştirebilir” dedi.

Uykusuzluk çekenler dikkat: Bu öneriler sağlıklı uyku sürecini beraberinde getiriyor!

Uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta zorlananlar için önerilerde bulunan Psikiyatrist Dr. Alişan Burak Yaşar, “Yatakta uyanık olarak çok fazla vakit geçirmek yerine gerçekten uykulu hissettiğinizde uyumaya çalışmak uyku kalitenizi olumlu yönde etkileyecektir. 20 dakika veya daha uzun bir süre boyunca tekrar uyuyamadıysanız kalkıp uykulu hissedene kadar beklemek ve daha sonra tekrar denemek uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Yatağınızı uyumak dışında başka bir amaçla kullanmamaya özen göstermelisiniz. Böylece vücudunuz yatağı uyku ile ilişkilendirecektir ve uyumak daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.

"DENGELİ BİR DİYET İÇİN UYUMANIZA YARDIMCI OLUR"

Yatmadan önce yapılan 15 dakika esneme/gevşeme hareketlerinin faydalı olacağını söyleyen Yaşar, “Geceleri sık sık saati kontrol etmek uykunuzu kaçırabilir ve uykusuzluk durumuna ilişkin olumsuz düşüncelerinizi pekiştirebilir. Sağlıklı ve dengeli bir diyet iyi uyumanıza yardımcı olur. Yatmadan hemen önce ağır bir yemek tüketmek uykunuzu bölebilir” dedi.

"KAHVE, GECE ALACAĞINIZ UYKUYU NEGATİF ETKİLER"

Yatağın ve yatak odasının uyumak için sessiz ve rahat olmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yaşar, “Sabahın erken saatlerinde gelen ışığı bloke etmek için perdeleri çekmek, göz maskesi kullanmak ve eğer gürültü varsa kulak tıkacı takmak iyi bir fikir olabilir. Kötü bir gece uykunuz olsa ve uyandığınızda yorgun hissetseniz de gün içindeki aktivitelerinizi planladığınız şekilde yapmak uyku kalitesi açısından faydalı olacaktır. Eğer gece uykunuzu alamadıysanız, gün içerisinde ne kadar kafein tüketseniz de bu bir gece önceki uykunuzu telafi edemez, aksine o gece alacağınız uykuyu da negatif yönde etkiler” şeklinde konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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