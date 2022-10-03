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Uykusuzluk problemi çekenler buraya! Bu sprey ile 5 dakika içerisinde uyuyabilirsiniz

03.10.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku vücudumuz için oldukça önem taşıyan ihtiyaçlarımız arasında bulunuyor. Birçok insan uykuya dalmakta zorluk çekiyor. Ancak uykuya dalmayı kolaylaştıran bazı etkili yöntemler bulunuyor. Uykusuzluğunuza çözüm arıyorsanız aşağıda yer alan spreyi deneyebilirsiniz.

Uykusuzluk problemi çekenler buraya! Bu sprey ile 5 dakika içerisinde uyuyabilirsiniz

Uykusuzluk gün içerisinde yorgun düşmemize neden olarak en basit görevleri bile yapmamızı zorlaştırabiliyor. Yaşam kalitemizin oldukça düşmesine neden olan uyku problemlerini çözmek için ilk olarak stresten uzak durmak gerekiyor. Ardından temiz çarşaflar ve havalandırılmış bir oda ile uykuya dalma sürenizi kısaltabilirsiniz. Uzmanlar uyku problemi çekmemek için yatağa girdiğiniz anda telefonunuza bakmamanız gerektiğini de belirtiyor. Bu yöntemleri denediğinizde işe yaramadığını gördüyseniz aşağıdaki spreyi hazırlayarak uykusuzluğu rafa kaldırabilirsiniz.

UYKUSUZLUĞU ÇÖZECEK SPREY TARİFİ

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Malzemeler

  • 5 damla portakal esansiyel yağı
  • 20 damla lavanta esansiyel yağı
  • Su
  • 2 çay kaşığı epsom tuzu

Hazırlanışı

Su dışındaki tüm malzemeleri cam bir sprey şişesine aktarın. Güzelce çalkalayarak malzemelerin birbirine karışmalarını sağlayın. Şişenin geri kalan kısmını suyla doldurun ve tekrar karıştırın. Hazırladığınız karışımı uyumadan 10 dakika önce yastığınıza 1-2 fıs olacak şekilde püskürtün.

PAPATYA SPREYİ

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Malzemeler

  • 10 damla papatya yağı
  • 15 damla lavanta yağı
  • 2 çay kaşığı epsom tuzu
  • Su

Hazırlanışı

Malzemeleri sprey şişesine aktarın ve karıştırın. Üzerine su ekleyin ve tekrar karıştırın. Yatmaya gitmeden 15 dakika önce, spreyi yastığınıza sıkın. Böylece daha rahat bir uyku çekebilirsiniz.

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