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Uyuma şekliniz ölümcül hastalığa yakalanma riskini artırıyor

15.03.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku düzeni güçlü bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı bir bünyenin olmazsa olmazları arasındadır. Uykusuzluk kişileri yıpratırken aynı zamanda bazı hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ancak, sadece uykusuzluk değil uyku şekli de sağlığınızı etkiliyor. Uzmanlar, uyku ortamının ölümcül hastalık riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Uyuma şekliniz ölümcül hastalığa yakalanma riskini artırıyor

İnsanların yaklaşık yüzde 40'ı ister televizyon ister lamba olsun, bir tür ışıkla uyuyor. Çoğu insan uyumak için karanlık bir ortamı tercih etse de bazıları ya televizyon karşısında ya da ışık açık şekilde uykuya dalar. Uzmanların tavsiyelerine göre; en ideal ve sağlıklı uyku ortamı karanlık ve sessiz bir odada uyumak olarak gösterildi.

ÖLÜMCÜL HASTALIK RİSKİNİ TETİKLİYOR

ABD’deki bir grup doktor, yanlış uyku ortamının kalp hastalığı, diyabet ve metabolik sendrom gibi hastalıklardan koruyabileceğini ortaya çıkardı.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabında yayınlanan yeni çalışma, birçok insanın uykuları sırasında yapay ışığa maruz kaldığını buldu. Gece lambası eşliğinde uyuyor olabilirsiniz, televizyon veya tepe ışığı açık olabilir... Uzmanlar, tepe ışığını yakmak yerine ortam aydınlatmasını kullanmanın bile hastalık riskinizi artırabileceğini buldu.

IŞIK KULLANIMINDAN KAÇINILMALI

Araştırmada yer alan uzmanlar insanların uyku sırasında ışık kullanımından kaçınmaları veya en aza indirmeleri gerektiğini söyledi.

VÜCUT DİNLENMİYOR

Uzmanlar, uyurken ışığın açık olmasının kalp atış hızınızı artırdığını ve bunun da vücudunuzun düzgün bir şekilde dinlenmesini zorlaştırdığını söyledi. Uyuyor olsanız bile etraftaki bir ışık otonom sinir sisteminizi aktif halde tutar.

İNSÜLİN DİRENCİ OLUŞUYOR

Katılımcıları analiz ederken, insanların aydınlık bir odada uyuduktan sonraki sabah insülin direncinin oluştuğunu buldular.

İnsülin direnci nedir, nasıl oluşur? İnsülin direnci nasıl anlaşılır? İnsülin direnci olanlar nasıl beslenmeliİnsülin direnci nedir, nasıl oluşur? İnsülin direnci nasıl anlaşılır? İnsülin direnci olanlar nasıl beslenmeli

KALP SAĞLIĞINI BOZUYOR

Araştırmada yer alan Dr. Zee, "Uyku, beslenme ve egzersize ek olarak, gündüz ışığa maruz kalmak sağlık için önemli bir faktördür, ancak gece boyunca, mütevazı ışık yoğunluğunun bile kalp ve endokrin sağlığı ölçümlerini bozabileceğini gösteriyoruz. Bu bulgular, özellikle iç ve dış mekanlarda gece ışığına maruz kalmanın giderek yaygınlaştığı modern toplumlarda yaşayanlar için önemlidir."


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