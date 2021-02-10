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  4. Uyuşturucu fabrikasına çevrilen ev polisleri bile şaşırttı

Uyuşturucu fabrikasına çevrilen ev polisleri bile şaşırttı

10.02.2021 22:36 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu fabrikasına çevrilen ev polisleri bile şaşırttı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kurdukları sistemle evin bir odasını adeta uyuşturucu imalathanesine dönüştüren 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ilçede uyuşturucu üretimi ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

SERAYA ÇEVRİLEN EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışma sonucunda, uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla iklimlendirilmiş ve seraya çevrilmiş eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında ilçede doktor olduğu öğrenilen A.K. ile C.Ş., B.Ç. ve S.Ş. gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. C.Ş. ve S.Ş. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ç. tutuklandı.

Şüphelilerin uyuşturucu madde yetiştirmek için kurduğu sistem polisleri de şaşırttı. Operasyon kapsamında 233 gram esrar, 40 kök kenevir bitkisi ile bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli ortamı sağlamak adına bulundurulan sıvı gübre, dijital zamanlayıcı, ısı ve ışık düzeneği, buhar makinesi, ısı ve nem ölçer ve gözlem amaçlı oynar başlıklı kamera ele geçirildi. (DHA)


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