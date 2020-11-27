Uzaktan eğitim sürecinde dijital ayak izine dikkat

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu eğitim sürecinin pandemi nedeniyle zorunlu olarak gerçekleştirildiğinden "acil uzaktan eğitim" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu sürecin Milli Eğitim Bakanlığından ebeveynlere kadar birçok paydaşının bulunduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve ebeveynlerin "acil uzaktan eğitim" döneminin en önemli unsurları olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Eğitimin bu sürecinde öğretmenler fedakarca çalıştı. Birçok öğretmen dijital teknolojileri kullanma noktasında asgari yeterliğe sahip olup önemli tecrübe kazandı. Herkes video konferans ortamında ders işleyebiliyor. Öğretmenlerimizin bu becerilerini daha da üst seviyeye çıkarması gerekiyor. Öğretme ve öğrenme süreçlerine entegre edilebilecek tamamen ücretsiz kullanımlı yazılımlar, Web2.0 yazılımları var. Bunların nasıl kullanıldığı öğrenilebilirler. Derslerde bu uygulamaları kullanmak için zaman ayırmak, uzaktan öğrenmenin getirdiği birtakım dezavantajlardan kurtulmalarını sağlayabilir. Böylece öğrenciler derslerde daha etkin olup, daha eğlenceli ders ortamları sağlanabilir. Öğretmenlerin belli yazılım ve donanıma sahip olması gerekiyor. Boğuk bir sese neden olan mikrofon değiştirilmelidir. Yeterli çözünürlüğe sahip kameralar kullanılmalıdır. İnternet bant genişliği iyi olmalıdır."