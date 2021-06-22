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Uzay uçuşlarının insan sağlığına etkisi mürekkep balıkları sayesinde tespit edilebilecek

22.06.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süreli uzay uçuşlarının insan sağlığını nasıl etkilediğine dair uzaya gönderilen mürekkep balıkları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilebilecek. UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıkları, temmuzda Dünya'ya geri getirilerek incelemeye alınacak. Konuyla ilgili NASA araştırmacısı Jamie Foster, "Astronotlar uzayda fazla zaman harcadıkça bağışıklık sistemleri çalışmaz hale geliyor. Astronotların sağlık sorunlarının çözülmesine de yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Uzay uçuşlarının insan sağlığına etkisi mürekkep balıkları sayesinde tespit edilebilecek

Hawaii Üniversitesinin deniz laboratuvarında yetiştirilerek UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıklarının, uzun uzay görevlerinde insan sağlığının nasıl etkilendiği üzerine yapılan deneylerde belirleyici olacağı bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacısı Jamie Foster, mürekkep balıklarının ışık emisyonunu düzenlemeye yardımcı doğal bakterilerle ortak yaşama ilişkisi olduğunu söyledi.

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"ASTRONOTLARIN SAĞLIK SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNE DE YARDIMCI OLABİLİR"

Foster, "Astronotlar uzayda fazla zaman harcadıkça bağışıklık sistemleri çalışmaz hale geliyor. Mürekkep balıklarının uzayda nasıl bir değişime uğradığının anlaşılması, astronotların sağlık sorunlarının çözülmesine de yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Hawaii Üniversitesi profesörü Margaret McFall-Ngai da astronotların düşük yer çekimindeyken vücutlarının mikroplarla ilişkisinin değiştiğine dikkati çekti.

"NEYİN SEBEP OLDUĞUNUN TEMELİNE İNİLEBİLİR"

McFall-Ngai, "İnsanların mikroplarıyla ortak yaşama ilişkisinin düşük yer çekiminde bozulduğunu bulduk ve Jamie Foster bunun mürekkep balıklarında doğru çalıştığını tespit etti. Basit bir sistem olduğu için bu soruna neyin sebep olduğunun temeline inilebilir." dedi.

Bu ayın başlarında bir SpaceX ikmal uçuşuyla UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıkları, temmuzda Dünya'ya geri getirilerek incelemeye alınacak. (AA)

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Astronot

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