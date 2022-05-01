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  4. Uzay yarışının dikkat çeken ismi Çin, uydularını fırlattı! Amaç ise...

Uzay yarışının dikkat çeken ismi Çin, uydularını fırlattı! Amaç ise...

01.05.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Gaofın yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 5 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi. Uydular, Doğu Çin Denizi'nde kurulan platformdan fırlatıldı. Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Uzay yarışının dikkat çeken ismi Çin, uydularını fırlattı! Amaç ise...

Çin, Gaofın yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 5 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.

DOĞU ÇİN DENİZİ'NDEN FIRLATTI

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle Doğu Çin Denizi'nde kurulan platformdan fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi.

Çin-1

Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 418'inci başarılı uzay görevi oldu.

Çin başardı: Yer gözlem uydusu &quot;Gaofın-3 03&quot; fırlatıldıÇin başardı: Yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03" fırlatıldı

Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti. (AA)

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Çin
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