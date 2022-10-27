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Değeri üzerinde yazan detayda gizli! Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği madalyon 818 bin TL'ye satıldı

27.10.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği ve dünyada sadece 3 adet daha bulunan madalyon, Londra'daki müzayedede alıcı buldu. Üzerindeki yazı nedeniyle oldukça nadir kabul edilen madalyon, 818 bin TL'ye satıldı. Madalyonu bu denli özel kılan detay ise Fatih'in unvanının madalyonun üzerinde Bizans imparatoru olarak yer alıyor olması. İşte madalyonun üstünde yazan o yazı ve müzayedeye ilişkin diğer detaylar...

Değeri üzerinde yazan detayda gizli! Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği madalyon 818 bin TL'ye satıldı

Fatih Sultan Mehmet'i resmeden ve dünyada yalnızca 4 nüshası bulunan antika madalyonun Londra'da müzayedeye çıkarılacağı biliniyordu. Hükümdar Fatih'in vefatının ardından Napoli'de yapılan madalyon, müzayedede 818 bin TL'ye satıldı. İşte madalyonu bu denli özel kılan özellikleri ve müzayedeye ilişkin detaylar...

ÜZERİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKİYOR

Madalyonu özel kılan detaylardan bir tanesi de Fatih'in unvanının Bizans İmparatoru olarak madalyonun üstünde yer alması. Madalyonunun üzerinde bulunan “Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed" yazısı dikkat çekiyor.

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Madalyonun Londra'daki müzayede evi Christie's'de 27 Ekim'de açık artırmaya çıkarılacağı biliniyordu. Öte yandan bronzdan dökülen bu madalyon, Rönesans'ın da en güzel portre madalyonlarından bir tanesi olarak geçiyor. Üstelik 11,5 cm çapındaki madalyonun dünya üzerinde yalnızca üç örneği daha bulunuyor. Diğer madalyonlar, New York, Oxford ve Londra'da yer alıyor. Fatih'in müzayedede yer alacak madalyonunun yaklaşık 836 bin ile 1 milyon 250 bin lira arasında bir fiyattan açık artırmada yer alması bekleniyordu.

818 BİN LİRAYA ALICI BULDU

Nadide madalyon son olarak Londra'daki müzayedede 818 bin liraya alıcı buldu.

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Fatih Sultan Mehmed Madalyon

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