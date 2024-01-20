Uzi ile vurulmuştu! Genç Nazlı'dan acı haber geldi

Bayrampaşa'da Eniz Kurtuluş (25) tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas (19) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Eniz Kurtuluş isimli şüphelinin emniyette verdiği ifadesine göre, sevgilisi olduğu Nazlı Elmas'ı suikast silahı olarak bilinen Uzi ile yanlışlıkla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de şüpheli Eniz Kurtuluş'ı yakaladı. Eniz Kurtuluş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralanan Nazlı Elmas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (DHA)



Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





