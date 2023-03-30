Uzman asla yapılmaması gereken 3 makyaj trendini açıkladı! Görüntüler dehşete düşürdü

Güzellik uğruna oldukça zararlı ürünler kullanılabiliyor. Kadınlar çok eski zamanlardan beri daha çekici olmak adına sağlıklarını hiçe sayıyorlar. Kanada'da yaşayan Dr. Alexa Hecht , gözlere zarar verebileceği için asla yapmayacağı üç makyaj trendi olduğunu açıkladı.

HER GÜN TEMİZLESENİZ BİLE BAKTERİ OLUŞABİLİYOR

İlk trendin ipek kirpikler olduğunu paylaştı. Her şeyin çok kötü gittiği bir örneğin fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: “Bu, üzerinde tonlarca bakteri ve hatta akar bulunan kirpik uzantılarının bir fotoğrafı. Bunları her gün temizleseniz bile, kirpiklerinizde bakteri olma riski daha yüksektir."

ARPACIĞA NEDEN OLABİLİYOR

Kaçınılması gereken trendler listesinde ikinci sırada, birçok kadının on yıllardır yaptığı bir şey var: eyeliner kullanmak. Dr. Alexa, herkesin göz çevresinde, doğrudan makyaj yapacağınız yerde oturan yağ bezleri olduğunu açıkladı. "Bunu her yaptığınızda, arpacık ve hatta kuru gözlere yol açabilen bu bezleri bloke ediyorsunuz" dedi.

ZARARLI İÇERİKLİ SERUMLARDAN UZAK DURUN

Listesindeki son trend, son birkaç yılda patlayan trend: “Prostaglandin içeren kirpik serumlarını asla kullanmam." dedi. Dr. Alexa kirpikleri uzatmak için çalıştıklarını kabul ederken, "göz renginizi koyulaştırma ve göz çevresindeki cildi koyulaştırma gibi yan etkileri olabilir" .



