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Uzman çavuş üs bölgesinde silah arkadaşını vurmuştu! Kan donduran olayın cezası belli oldu

09.06.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde kan donduran bir olay yaşandı. Uzman Çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, silah arkadaşı Uzman Çavuş Emrah Erkan'ı (26) tabancayla vurup öldürdü. Yıldızbaş, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte olayın detayları!

Uzman çavuş üs bölgesinde silah arkadaşını vurmuştu! Kan donduran olayın cezası belli oldu

Kan donduran olay Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde 5 Kasım 2021'de meydana geldi. İddiaya göre Uzman Çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, beylik tabancasını temizlemek için eline aldı. Yıldızbaş, tabancanın şarjörünü çekip mekanizmasını boşalttıktan sonra yere doğru bir kere tetik düşürdü. Daha sonra yanında yatan arkadaşı Emrah Erkan'ın uyandığını görünce tabancayı ona çevirip tetik düşürdü. Alandaki arkadaşlarının uyarılarını dinlemeyen Yıldızbaş, ardından şarjörü takıp mekanizmayı çektikten sonra yattığı yerde Emrah Erkan'ın başına tabancayı doğrultup tetiği çekti. Silahın ateş almasıyla Emrah Erkan şehit oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Yıldızbaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

MAHKEME 25 YIL VERDİ

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Yıldızbaş ile avukatı katıldı. Savunma için tekrar söz verilen sanık Yıldızbaş, önceki beyanlarını tekrarladığını, olayın kaza olduğunu belirterek, tahliyesini istedi. Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa takdir indirimi uygulayarak 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(DHA)

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