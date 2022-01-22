HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzman çavuşlardan 3600 ek gösterge talebi

Uzman çavuşlardan 3600 ek gösterge talebi

22.01.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, 3600 ek gösterge düzenlemesinden uzman çavuşların da yararlanmasını talep etti.

Uzman çavuşlardan 3600 ek gösterge talebi

Tilkici, Ulus Atatürk Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, bünyesinde 5 dernek barındıran ve üyelerinin tümü emekli uzman çavuşlardan oluşan federasyonun, 3269 sayılı Kanun'a tabi uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi için 5 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

"VATAN SAVUNMASININ SÖZLEŞMESİ OLMAZ"

Uzman çavuşların en büyük sorunlarından birinin sözleşmeyle görev yapmak olduğunu belirten Tilkici, vatan savunmasının sözleşmesi olmayacağını, bu nedenle uzman çavuşlara kadro verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Tilkici, devletin güçlü olduğuna ve geçmiş yıllarda 900 bin taşeron işçiye kadro verdiğine dikkati çekerek "Bugünlerde Çalışma Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı 530 bin sözleşmeli memura kadro çalışmasının içerisine uzman çavuşların da alınmasını bekliyoruz." dedi.

"UZMAN ÇAVUŞUMUZA 3600 EK GÖSTERGE ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR"

3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin taleplerini de dile getiren Tilkici, şunları kaydetti:

"3600 ek gösterge için Çalışma Bakanlığımızın tüm memurların yararlanması adına bir çalışmanın içerisinde olduğunu görüyoruz. 3600 rakımlı tepelerde -20 derecede 'Burası vatan toprağıdır, kutsaldır' diyerek üstün fedakarlık göstererek nöbet tutan uzman çavuşumuza 3600 ek gösterge anasının ak sütü gibi helaldir." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Yaya geçidi değil tehlike geçidi! Karşıya böyle geçiyorlarYaya geçidi değil tehlike geçidi! Karşıya böyle geçiyorlar
Anahtar Kelimeler:
Asker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.