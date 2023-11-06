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Uzman isimden kritik uyarı! Bu yiyecekler yeniden ısıtıldığında zehre dönüşüyor

06.11.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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Bazı yemeklerin buzdolabına taşıdıktan sonra tekrar ısıtılmaması gerektiği belirtildi. Avustralya'da diyetisyen olan Kim Lindsay, o yiyeceklerin tekrar ısıtıldıkları takdirde zehre dönüştüğünü vurguladı. İşte hastalanmak istemiyorsanız ısıtmaktan kaçınmanız gereken riskli gıdalar...

Uzman isimden kritik uyarı! Bu yiyecekler yeniden ısıtıldığında zehre dönüşüyor

Yapılan yemekleri ziyan olmaması açısından tekrar ısıtıp yiyebiliyoruz. Kalan yiyecekleri farklı günlere bölüp tekrardan ısıtarak yemek son derece pratik olsa da bazı sakıncaları da beraberinde getiriyor.

SAKIN BU HATAYA DÜŞMEYİN!

Avustralyalı Diyetisyen Kim Lindsay konuya ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulundu. Uzman isim yapıldıktan sonra tekrar ısıtılmaması gereken gıdaları açıkladı.

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"PİRİNÇ BÜYÜK BİR RİSK"

Pirinç, sık sık yeniden ısıtmamamız söylenen bir yiyecektir. Ancak buna karşı neden uyarıldığınızı bilmiyor olabilirsiniz. Daily Mail'e konuşan Kim, "Pirinç büyük bir risk. Bu gıda ısıya dayanıklı, bu yüzden onları ısıttığınızda bile zararlı patojenlere neden olabilirler." Pişmemiş tahıllar, pişirme işlemi sırasında her zaman öldürülmeyen Bacillus cereus adlı bir bakteri içerebilir. Bu, gıda zehirlenmesine neden olabilir. NHS'ye göre Bacillus cereus sporları, oda sıcaklığında bekletilen pirinçte büyüyebilir. Bunlar çoğalır ve kusmaya veya ishale neden olan toksinler üretebilir.

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NHS, pirinci oda sıcaklığında ne kadar uzun süre bırakırsanız, zehirli maddelerin gelişme olasılığının o kadar yüksek olduğunu belirtiyor. Hastalanmamak için, pirincinizi olabildiğince çabuk - ideal olarak piştikten sonraki bir saat içinde - soğutmalı ve yemeden önce buzdolabında bir günden fazla bekletmemelisiniz. Yeniden ısıtmayı seçerseniz, buharının tamamen sıcak olduğundan emin olmalısınız.

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HASTALANMA RİSKİNİZİ ARTIRIYOR!

Kim'e göre patatesleri yeniden ısıtmanız hastalanma riskinizi arttırabilir. Tıpkı pirinç gibi, tehlike nişastalı lifi oda sıcaklığında saklamaktan kaynaklanır: bunu iki saatten fazla saklamak Clostridium botulinum'un büyümesine yol açabilir.

Bu bakteri tarafından üretilen ölümcül toksinler, beyne, sinirlere ve omuriliğe saldırabilen ve felce neden olabilen botulizm adı verilen nadir fakat yaşamı tehdit eden bir duruma neden olabilir. NHS, bakterilerin oksijenden yoksun bırakıldığında toksinlere neden olan botulizm ürettiğini, bu nedenle gıda kaynaklı botulizmin genellikle kapalı kutu veya şişelerdeki maddelerden kaynaklandığını söyledi.

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Patates söz konusu olduğunda Kim, Clostridium botulinum'un yetiştikleri topraktan geleceğini açıkladı. Patatesleri folyoda pişirmek botulizm riskini artırabilir çünkü malzeme oksijeni keser ve patateste bakteri üremesini teşvik edebilir. Kim, patatesleri süt, tereyağı ve krema gibi çabuk bozulan malzemelerle ezmenin, onları yeniden ısıtırsanız hasta olma riskinizi artırabileceğini söyledi. Yine püreyi oda sıcaklığında iki saatten fazla tutmamanızı tavsiye etti ve buhar çıkana kadar ısıtmanız gerektiğini söyledi.

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CİDDİ ENFEKSİYONLARA NEDEN OLUYOR!

Ispanak gibi yeşillikleri uygun şekilde yeniden ısıtmamak , ateş, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı ve hatta nöbetlerle sonuçlanan ciddi bir enfeksiyon olan listeriosis'e neden olabilir. Hastalığa, gıda maddelerinde oyalanabilen bakteri listeria neden olur.

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Kim'e göre hazır salatalar ve mağazadan satın alınan yeşillikler listeria taşıma eğilimindedir. NHS, pastörize edilmemiş sütten yapılan süt ürünlerinin, camembert ve brie gibi peynirlerin yanı sıra dilimlenmiş etlerin sizi listeriosis riskine sokabileceğini ekledi.

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UZMAN İSİM UYARDI: "GIDA RİSKİ ZEHİRLENMESİ ARTAR!"

Kim'in yeniden ısıtmak için riskli yiyecekler listesinde dördüncüsü yumurtaydı. Kahvaltılık yiyecekler, ishal, karın ağrısı, ateş ve kusma gibi her türlü hoş olmayan semptomlara neden olabilen salmonella bakterisini taşıyabilir. Kim, 40 ila 165 derece Fahrenheit (4C ila 74C) arasındaki sıcaklıklarda saklanan yumurtaların 'tehlikeli bölge' olduğunu söylüyor.

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Uzman isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Patojenler, bu sıcaklıkta olduklarında daha hızlı büyüyebilirler. Bir gıdada daha fazla patojen ve daha fazla zararlı bakteri varsa, o zaman onu yediğimizde gıda zehirlenmesi riski artar"

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