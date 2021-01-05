HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanı açıkladı: Koronavirüse yakalananlarda, cinsel hastalıklar görülüyor

Uzmanı açıkladı: Koronavirüse yakalananlarda, cinsel hastalıklar görülüyor

05.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uzmanı açıkladı: Koronavirüse yakalananlarda, cinsel hastalıklar görülüyor

Antalya'da özel bir hastanede görevli Op. Dr. İbrahim Duman, koronavirüse yakalanan kişilerde cinsel hastalıklar görülebildiğini söyledi. Virüsün testis dokusunda hasara neden olduğunu belirten Op. Dr. İbrahim Duman, "Ayrıca enfekte olan hastalarda psikolojik etkiyle sertleşme bozuklukları, cinsel problemler daha fazla saptanmıştır" dedi.

Koronavirüs hastalığının cinsel sağlığa ve üreme organlarına etkileri yeni tespit edilmeye başlandı. Antalya'da özel bir hastanenin üroloji bölümünde görevli Op. Dr. İbrahim Duman, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında, hastalığın kısa ve uzun dönem etkilerinin yeni ortaya konduğunu belirtti. Op. Dr. Duman, ürolojik açıdan koronavirüsün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı, iktidarsızlık ile kısırlık yapıp yapmadığı konularının merak edildiğini söyledi.

Koronavirüsün, anjiotensin konverting enzim 2 (ACE2) olarak adlandırılan enzim reseptörleriyle hücre içine girdiğinin bilindiğini, akciğer dokusunda olduğu gibi testiste de bu enzim ve reseptörden bol miktarda bulunduğunu kaydeden Op. Dr. Duman, virüsün testis dokusunda hasara neden olduğunu belirtti.

2c9fc0799e1261af723a57b14093643a

'VİRÜS SPERM ÜRETİMİNİ BOZABİLİYOR’

Ayrıca rektum ve vajinal sıvılar ve salgı bezlerinde de virüsün varlığının ortaya konduğunu ifade eden Op. Dr. İbrahim Duman, “Testiste sperm ve erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron üretilmektedir. Virüsün testiste belirgin hasara neden olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak virüsün sperm üretimini bozarak kısa ve uzun dönemde kısırlığa yol açabileceği kanısı doğmuştur. Cinsel istek ve sertleşmede önemli rolü olan testosteronda azalma, iktidarsızlık ve libido kaybına da neden olabilir" dedi.

Virüsle enfekte olan hastaların bu yönden de değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. İbrahim Duman, “Ayrıca enfekte olan hastalarda psikolojik etkiyle sertleşme bozuklukları, cinsel problemler daha fazla saptanmıştır" dedi.

Bütün dünyayı etkileyen bu virüsle ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. İbrahim Duman, virüsün doğurabileceği olası sonuçlar göz önünde bulundurularak gereken önlemlerden taviz verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duaları ve namazın kılınışıHacet namazı nasıl kılınır? Hacet duaları ve namazın kılınışı
3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Evdeki çözüm yoluyla siğillerden kurtulmanın kolay yolu!

Evdeki çözüm yoluyla siğillerden kurtulmanın kolay yolu!

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duaları ve namazın kılınışı

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duaları ve namazın kılınışı

Abdominoplastiye alternatif tedavi var mı?

Ameliyatsız karın germe mümkün mü?

Abdominoplasti sonrası iyileşme süreci nasıl olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

Kusursuz bir karın için iyileşme sürecine dikkat!

Abdominoplasti (karın germe) ile liposuction arasındaki fark nedir?

Abdominoplasti (karın germe) ile liposuction arasındaki fark nedir?

Karın germe ameliyatı öncesi ve sonrasında bunlara dikkat!

Karın germe ameliyatı öncesi ve sonrasında bunlara dikkat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.