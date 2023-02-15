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Uzmanı paylaştı: Kan bağışı öncesi asla yapmayın!

15.02.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan bağışı birçok kişinin hayatını kurtarabiliyor. Özellikle depremden etkilenen vatandaşlar için kan bağışı yapmak oldukça önem taşıyor. Ancak kan bağışı yapmadan önce ve sonra kaçınılması gereken yanlışlar bulunuyor. Uzmanı kan bağışı yapacak kişilerin uygulaması gerekenleri açıkladı.

Uzmanı paylaştı: Kan bağışı öncesi asla yapmayın!

Kan bağışı yapmak insanların hayatlarını kurtaran en önemli yardımlar arasında yer alıyor. Ancak herkesin kan bağışı yapmaması gerekiyor. Kan bağışı yapan kişinin sağlığı da bağış yaparken büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Kale kan bağışı hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

KAN BAĞIŞI YAPMADAN AŞIRI YEMEK YEMEYİN

Kan bağışında bulunmak isteyenler için uyarılarda bulunan Dr. Sibel Kale, “Kişi kan bağışı öncesinde çok aşırı yememek koşuluyla karnını doyurmalıdır. Ayrıca aşırı yağlı gıdalar tüketmemelidir. Kan bağışında karnın tok olması önemli olduğu gibi bol miktarda su tüketilmesi de tavsiye edilir. Kan verme işleminden sonra hemen ayağa kalkılmamalı, 5-10 dakika istirahat edilmelidir” dedi.

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"KAN BAĞIŞINDA BULUNMANIN ŞARTLARI"

18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmanın, 66 yaşına gelmemiş olmanın, kan bağışını ilk kez yapacak olanlar için ise 60 yaşını doldurmamış olmanın kan bağışında bulunmak için yaş kriterleri olduğunu belirten Uzm. Dr. Sibel Kale, bunun dışında vücut ağırlığı 50 kilogramın üzerinde olan, herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmayan, bağışçı sorgulama formunu eksiksiz ve doğru dolduran herkesin kan bağışında bulunabileceğini vurguladı.

BU HASTALIKLARA SAHİP KİŞİLER KAN VERMEMELİ

Uzm. Dr. Sibel Kale, kan bağışında bulunamayacak kişileri ise şöyle sıraladı: “Hepatit B, Hepatit C, AIDS gibi hastalıklar geçirmiş olanlar, kanama eğilimine sahip olanlar; doku ya da organ nakli olmuş olanlar; epilepsi, kronik bronşit, kalp hastalıkları, kronik böbrek ve karaciğer yetmezliği ya da siroz hastalığı olanlar; diyabet hastası olduğu için insülin kullananlar.”

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UYKUSUZ ŞEKİLDE KAN VERMEYİN

Kan bağışının yaklaşık 8-10 dakika sürdüğünü ve ağrısız bir işlem olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Kale, işlem öncesi dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı: “Kan bağışı öncesinde çok aşırı yememek koşuluyla karnın tok olması gerekir. Ayrıca kan bağışı öncesinde aşırı yağlı gıdalar tüketmemekte yarar vardır. Kan bağışında bol miktarda su tüketilmesi de tavsiye edilir. Kan bağışçının kan vermeden önceki 12 saat içinde alkol tüketmemiş olması önemlidir. Ayrıca aşırı yorgun ya da uykusuz vaziyetteyken de kan verilmemesi tavsiye edilir.”

KAN VERDİKTEN SONRA HEMEN AYAĞA KALKMAYIN

Kan verme işleminden sonra ise hemen ayağa kalkmayıp, 5-10 dakika istirahat edilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Kale, “Sigara içiliyorsa, bağış sonrasında 2 saat geçene kadar içilmemeli. Kan verilen kol ile birkaç saat ağır şeyler taşınmamalı ve bağıştan sonraki 5-6 saat hamam, sauna gibi aşırı sıcak ortamlarda bulunulmamalıdır” diye konuştu.

KAN BAĞIŞI SONRASI BU BELİRTİLERE DİKKAT

Uzm. Dr. Kale, “Kan bağışı sonrasında kol ağrısı, hematom, ekimoz oluşumu, enfeksiyon, sinir zedelenmesi, alerjik tepkimeler, baş dönmesi, bayılma, demir azalması gibi etkiler görülebilmektedir. Bu belirtiler görülürse mutlaka acil olarak bir hekime başvurulmalıdır” dedi.

KAN VERMENİN FAYDALARI

Kan bağışının bağışçıya en önemli yararının; hiç tanımadığı 3 kişinin hayatını kurtarmanın manevi mutluluğu olacağını söyleyen Uzm. Dr. Kale, “Kan verildiğinde vücudunuzdaki kan hücreleri yenilenir, bu da daha sağlıklı ve dinç olunmasını sağlar. Kan vermek kanda bulunan yağ oranını düşürüp, tansiyona iyi gelmesinin yanı sıra kalp krizi ihtimalini de azaltır. Kemik iliğinin yağlanmasını önler. Kan verildiği zaman kan yapan organlar da uyarılır ve kan yapmaya sevk edilir. Unutmamak gerekir ki her damla kan, kurtarılan bir candır” diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)

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