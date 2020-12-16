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Uzmanlar ilkokul öğrencilerinin tercih ettiği dijital oyunları inceledi

16.12.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar ilkokul öğrencilerinin tercih ettiği dijital oyunları inceledi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, gün geçtikçe yaygınlaşan ve genellikle ilkokul çağındaki çocukların tercih ettiği dijital oyunları inceledi.

Üniversitenin Haber Merkezi Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle dijital oyunların daha fazla tercih edilir hale geldiğini belirtti.

EBEVEYNLERE DİJİTAL OYUN TAVSİYESİ

Şahin, özellikle ebeveynlerin, çocukların hangi oyunları oynadıklarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Okul öncesi düzeyine kadar inen dijital oyun oynama alışkanlığının ilkokul seviyesinde ciddi artış gösterdiğini aktaran Şahin, "Özellikle ailelerin ve öğretmenlerin çocukların hangi oyunları oynadıklarını bilmeleri, takip etmeleri ve oyun tercihlerini doğru bir şekilde yönlendirmeleri dijital oyunların doğru bir şekilde oynanması açısından önemlidir. Ailelere ve öğretmenlere öneri olarak dijital oyunları tamamen yasaklamak yerine doğru miktarda ve uygun düzeyde oynatılmasını tavsiye etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Merkezde eğitsel dijital oyunlar geliştiren ve bu konuda çalışmalar yürüten SODİGEM uzmanı Fatih Özer öncülüğünde gerçekleştirilen bilimsel araştırma ile ilkokul öğrencilerinin en çok oynadıkları dijital oyunlarının belirlendiğini anlatan Şahin, bu oyunların eğitsel olup olmadıklarını incelendiklerini bildirdi.

TEHLİKELİ OYUNLAR OYNADIKLARI GÖRÜLDÜ

Araştırmaya farklı illerden 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrenim gören 563 öğrencinin katıldığını belirten Şahin, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerin en çok oynadığı oyun ve oyun türleri ise sırasıyla araba yarışı, kıyafet giydirme, Minecraft, savaş ve silah oyunları, Tom oyunları, futbol ve Subway Surfers olarak bulunmuştur. İlkokul öğrencilerinin en çok oynadıkları oyun ve oyun türlerine bakıldığında, eğitsel bir dijital oyuna rastlanmamaktadır. Aksine PEGI gibi oyun derecelendirme kuruluşları tarafından belirli bir yaş altında oynanması uygun görülmeyen oyunlar oynadıkları görülmektedir. Hatta bazı öğrencilerin tehlikeli kategorisine girebilecek dijital oyunlar oynadıkları da araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli nokta."

(AA)

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