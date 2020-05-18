KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Uzmanlar uyardı, herkes bu tarifleri arıyor! İşte evde ıslak mendil yapmanın yolları...

Uzmanlar uyardı, herkes bu tarifleri arıyor! İşte evde ıslak mendil yapmanın yolları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebekli evlerde mutlaka bulunan ıslak mendil, günün her anında yardıma koşan kullanışlı bir ürün. Fakat birçok kişi içeriğindeki kimyasallar sebebiyle ıslak mendil kullanmaya çekiniyor. Hal böyle olunca da özellikle bebeklerinin hassas cildinde alerji oluşmasından korkan anne babalar ıslak mendilin pratikliğinden mahrum kalıyorlar.

Uzmanlar uyardı, herkes bu tarifleri arıyor! İşte evde ıslak mendil yapmanın yolları...

Koltuğa dökülen çay, kıyafetlerdeki yiyecek lekeleri, kirlenen eller... Aslında hepsine ıslak mendil sayesinde hızlı bir müdahalede bulunmak mümkün. Eğer siz de kendinden nemli ve sabunlu bu minik bezlerin kolaylığına alıştıysanız fakat hazır olarak satılan ürünlere güvenemiyorsanız kolları sıvamanın zamanı gelmiş demektir. Sizler için hazırladığımız tarifi kullanarak evde kendi ıslak mendilinizi yapabilirsiniz...

KİM DEMİŞ ISLAK MENDİL EVDE YAPILAMAZ DİYE?

Hazır alıp kullanmaya alıştığımız hijyen ürünlerinin çoğunu evde yapmak mümkün. Bunlardan biri de ıslak mendil. İlk bakışta evde hazırlaması zor gibi görünse de işin aslı öyle değil. Pratik bilgiler ve doğru malzemelerle evde ıslak mendil yapmak çok kolay!

BU BEBEĞİNİZE

Bebeklerin hassas cildine özel olarak üretilen malzemelerle organik ıslak mendiller yapabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 rulo havlu peçete
  • 2 bardak su
  • 2 yemek kaşığı bebek şampuanı veya sıvı bebek sabunu
  • 1 yemek kaşığı bebek yağı
  • Islak mendilleri koymak için 2 adet plastik ya da cam kap

10

Yapılışı:

  • Ekmek bıçağı gibi tırtıklı bir bıçak yardımıyla havlu peçete rulosunu ikiye kesin.
  • Suyu kaynatın ve bir kenara alarak soğumasını bekleyin.
  • Ilıklaşan suya, sabun ve bebek yağını ekleyerek karıştırın.
  • Kestiğiniz yarım rulolardan birini kabın içine alın.
  • Karışımı yavaşça rulonun üzerine dökün.
  • Havlu peçetenin tamamen ıslandığından emin olduktan sonra ortasındaki karton ruloyu çıkarın. Merak etmeyin. Rulo ıslak olduğu için kolaylıkla çıkarabilirsiniz.
  • Aynı işlemi diğer yarı için de uygulayın. Kapları güzelce kapattığınızdan emin olun. Islak mendiliniz hazır!

11

BU DA SİZE

Yapacağınız ıslak mendilleri kendiniz kullanacaksanız karışıma hoş kokulu yağlar ekleyebilirsiniz. Tabii bu aşamada kullanacağınız yağların teninizde alerji yapmadığından emin olmalısınız.

Malzemeler:

  • 1 rulo havlu peçete
  • 2 bardak su
  • 1 yemek kaşığı taze aloe vera jeli
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı
  • 10 damla limon özü
  • 1 yemek kaşığı sıvı sabun
  • 1 yemek kaşığı fındık yağı, lavanta yağı gibi kokusunu sevdiğiniz doğal bir yağ
  • 2 adet plastik ya da cam kap

12

Yapılışı:

  • Havlu peçeteyi tırtıklı bir bıçakla ikiye bölün.
  • Ilık suya diğer bütün malzemeleri katarak karıştırın.
  • Kabın içine yerleştirdiğiniz rulolara karışımı dökün.
  • Rulonun ortasındaki karton kısmı çıkarıp kapakları sıkıca kapatın.

13

BİRKAÇ İPUCU

  • Hindistan cevizi yağı ekleyerek makyaj temizleme mendilleri yapabilirsiniz. Peçete yerine pamuk kullanabilirsiniz.
  • Cildinizi temizleyecek ıslak mendiller elde etmek için karışıma 1 yemek kaşığı yüz temizleme jeli ilave edebilirsiniz.
  • Yalnızca sıcak su ve bir ölçü yüzey temizleyiciyi karıştırarak ev temizliğinde kullanabileceğiniz ıslak mendiller elde edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Çöpe atmadan önce iki kez düşünün!Çöpe atmadan önce iki kez düşünün!
Rahim kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? En önemli belirtiye dikkat!Rahim kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? En önemli belirtiye dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Şaşkına çeviren an! Doğum yaparken öğrendi

Şaşkına çeviren an! Doğum yaparken öğrendi

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Ay, Koç burcunda!

Ay, Koç burcunda!

Çöpe atmadan önce iki kez düşünün!

Çöpe atmadan önce iki kez düşünün!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bulaşık makinesi meğer böyle temizleniyormuş!

Bulaşık makinesi meğer böyle temizleniyormuş!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski pantolonları çöpe atmayın! Onları çanta, cüzdan veya önlüğe çevirebilirsiniz!

Çöpe atmadan önce iki kez düşünün!

Televizyonu işte böyle temizlemek gerekiyor! Çizikleri yok etmek için...

Aklımıza gelmez! İşe yaradığını görünce çok şaşıracaksınız

Bu yöntemler ile küvetteki bütün sararmalar gidiyor! Işıl ışıl oluyor! Karbonat ve sirke...

Hiç dert etmeyin! Küvetteki bütün sararmalar gidecek

Bahar temizliğini kolaylaştıran pratik bilgiler... Hiç olmadığı kadar kolay olacak!

Bahar temizliğini kolaylaştıran pratik bilgiler... Hiç olmadığı kadar kolay olacak!

Cam temizliğinde ilk kez duyacağınız pratik yöntemler! Sirke, temizleyici...

İlk kez duyacaksınız! Deterjana ihtiyacınız yok

Çamaşır makinesinde toz değil sıvı deterjan kullanın! Çünkü...

Çamaşır makinesinde toz değil sıvı deterjan kullanın! Çünkü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.