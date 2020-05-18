Uzmanlar uyardı, herkes bu tarifleri arıyor! İşte evde ıslak mendil yapmanın yolları...

Koltuğa dökülen çay, kıyafetlerdeki yiyecek lekeleri, kirlenen eller... Aslında hepsine ıslak mendil sayesinde hızlı bir müdahalede bulunmak mümkün. Eğer siz de kendinden nemli ve sabunlu bu minik bezlerin kolaylığına alıştıysanız fakat hazır olarak satılan ürünlere güvenemiyorsanız kolları sıvamanın zamanı gelmiş demektir. Sizler için hazırladığımız tarifi kullanarak evde kendi ıslak mendilinizi yapabilirsiniz...

KİM DEMİŞ ISLAK MENDİL EVDE YAPILAMAZ DİYE?

Hazır alıp kullanmaya alıştığımız hijyen ürünlerinin çoğunu evde yapmak mümkün. Bunlardan biri de ıslak mendil. İlk bakışta evde hazırlaması zor gibi görünse de işin aslı öyle değil. Pratik bilgiler ve doğru malzemelerle evde ıslak mendil yapmak çok kolay!

BU BEBEĞİNİZE

Bebeklerin hassas cildine özel olarak üretilen malzemelerle organik ıslak mendiller yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 rulo havlu peçete

2 bardak su

2 yemek kaşığı bebek şampuanı veya sıvı bebek sabunu

1 yemek kaşığı bebek yağı

Islak mendilleri koymak için 2 adet plastik ya da cam kap

Yapılışı:

Ekmek bıçağı gibi tırtıklı bir bıçak yardımıyla havlu peçete rulosunu ikiye kesin.

Suyu kaynatın ve bir kenara alarak soğumasını bekleyin.

Ilıklaşan suya, sabun ve bebek yağını ekleyerek karıştırın.

Kestiğiniz yarım rulolardan birini kabın içine alın.

Karışımı yavaşça rulonun üzerine dökün.

Havlu peçetenin tamamen ıslandığından emin olduktan sonra ortasındaki karton ruloyu çıkarın. Merak etmeyin. Rulo ıslak olduğu için kolaylıkla çıkarabilirsiniz.

Aynı işlemi diğer yarı için de uygulayın. Kapları güzelce kapattığınızdan emin olun. Islak mendiliniz hazır!

BU DA SİZE

Yapacağınız ıslak mendilleri kendiniz kullanacaksanız karışıma hoş kokulu yağlar ekleyebilirsiniz. Tabii bu aşamada kullanacağınız yağların teninizde alerji yapmadığından emin olmalısınız.

Malzemeler:

1 rulo havlu peçete

2 bardak su

1 yemek kaşığı taze aloe vera jeli

1 çay kaşığı zeytinyağı

10 damla limon özü

1 yemek kaşığı sıvı sabun

1 yemek kaşığı fındık yağı, lavanta yağı gibi kokusunu sevdiğiniz doğal bir yağ

2 adet plastik ya da cam kap

Yapılışı: