Uzmanlar uyarıyor! Asla yapmamanız gereken 6 evlilik teklifi

Evlilik mutlu birlikteliğin son aşaması olarak görülüyor. Evlilik teklifi hem kadınlar hem de erkekler için oldukça önem taşısa da kadınlara yapılan bazı sürprizler iyi sonuç vermeyebiliyor. Bu sebeple evlenme teklifi yapmadan önce iyice düşünmeniz ve partnerinizin zevklerini, isteklerini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Uzmanlara göre 6 yanlış evlilik teklifi yöntemi bulunuyor. Yıllarca konuşulacak bu teklifin güzel bir anı olarak kalmasını istiyorsanız bu durumlardan uzak durun.

TAMAMEN SÜRPRİZ YAPMAYIN

Her şeyden önce: hiçbir koşulda eşiniz ufukta bir evlilik teklifinin yaklaştığını anlamamalı. Evlilik önemli bir taahhüttür ve soru resmi olarak sorulmadan önce bir çiftin her iki üyesi de hazır olmalıdır. Bu, birlikte bir geleceğin nasıl görüneceği hakkında birkaç konuşma gerektirir. Jeney, "İkinizin değerler, 'evlilik' fikirleri, çocuk planlaması, finans ve beklentiler hakkında uzun uzun konuştuğunuzdan emin olun" diyor. Evlilik fikrini tartıştıktan sonra, beklenmedik bir zamanda gerçekleşirse gerçek teklif daha özel hissettirecektir- ancak eşinizi tamamen sürpriz bir şekilde yakalama fikrinin planlarınıza hakim olmasına izin vermeyin.

PARTNERİNİZİN ZEVKLERİNE DİKKAT EDİN

Sosyal medya paylaşımları büyük teklifleri ve Paris'e sürpriz gezileri içeren yüksek prodüksiyon tekliflerini normalleştirmiş olsa da, bu yaklaşım herkes için değildir - ve eşinizin ne isteyeceğine öncelik vermek önemlidir. Jeney, "Romantizm, birbirinize olan sevginizi duyurmak için gösterişli jestlerle ilgili değildir" diye hatırlatıyor. "Düşünceyle ilgilidir." Anlamı: Eğer partneriniz büyük bir gösteriden keyif almaktan çok utanacaksa, tercihlerini görmezden gelmek ikinizin de isteklerine karşı güçlü bir saygı temeli oluşturmaz.

DOĞRU ADIMLARI İZLEYİN

Velazquez, "Birçok müşteri, partnerlerine söylemek istedikleri güzel şeyleri önceden hazırlıyorlar" diyor. "Ama o anda donup kalıyorlar, planladıkları her şeyi unutuyorlar ve sadece 'Benimle evlenir misin?'diyorlar." Bu durumun gerçekleşmesinden kaçınmak için müşterilere bunun yerine üç kilit nokta etrafında gevşek bir şekilde planlamalarını tavsiye ediyor:

Bu an nelere yol açtı.

Neden eşiniz olmadan yaşayamazsınız?

Asıl soruyu patlatmak.

Bu çerçeveyi izlemek, tam olarak doğru bir konuşma yapmak için daha az baskı yaratacaktır ve romantik , anlamlı bir şeyler söylemenizi sağlayacaktır.

YÜZÜĞÜ YİYECEĞİN İÇERİSİNE SAKLAMAYIN

Eski filmlerde ne görmüş olursanız olun ya da ebeveyninizin o büyük anına dair hikayelerde ne duymuş olursanız olun , yüzüğü bir bardak şampanyaya düşürmek ya da tatlıya saklamak istemezsiniz . Yüzüğü kolayca kaybedebileceğinizi veya eşinizin yanlışlıkla yutabileceğini belirten Velazquez, "Hijyenik değil ve riskli" diyor. Ayrıca, en iyi senaryoda bile, kim bu kadar önemli bir mücevher parçasını parmağına kaydırmadan önce silip atmak ister ki?

AİLE VE ARKADAŞLAR KUTLAMALARI İÇİN BÜTÇE AYIRIN

Teklifle ilgili maliyetler - nişan yüzüğünün ötesinde bile -zorlukla toplanabilir. Bu, özellikle olaydan hemen sonra bir arkadaş ve aile toplantısı ile eşinizi şaşırtmayı planlıyorsanız doğrudur. "Ailelerini de içeren teklifler aileleri eğlendirmek için bütçelerinin bir kısmını kullanma eğilimindeler" diyor Velazquez, toplanma için şampanya, yemek ve mekan alanının tahsis edilen fonları hızla tüketebileceğini belirtiyor. "Hep sorarım: Bütçenizin yüzde ellisinden fazlasını insanları eğlendirmek mi istiyorsunuz, yoksa eşinize vermeye çalıştığınız teklifi verip daha sonra bir nişan partisi mi yapmak istiyorsunuz?" Ailelerin ve arkadaşların eğlenmesi için özel bütçe ayırmak istemiyorsanız bu özel anıyı ikiniz arasında kutlayın.

ÖZEL GÜNLERİ BİRLEŞTİRMEYİN

Noel Günü geleneksel olarak nişanlanmak için en popüler gün olabilir, ancak Velazquez, zaten başka bir tatil veya özel gün tarafından işaretlenmiş bir zamanda evlenme teklif etmeye karşı şiddetle uyarıyor. "Teklif günü gerçekten bağımsız bir olay olmalı" diyor. Teklifle ilgili olmayan etkinliklere (hediyeleri açmak veya büyük bir aile yemeğine oturmak gibi) hemen sonra devam ederseniz, olayın özelliği olması gerekenden daha çabuk unutulacaktır. Ayrıca, sadece ikiniz olarak anın tadını çıkarmak için sınırlı özel zamanınız olacaktır.



