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Uzmanlardan yapay zekalar hakkında korkutan uyarı: "En geç iki yıl içerisinde..."

07.06.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın teknoloji danışmanı Matt Clifford'tan yapay zekalar hakkında çarpıcı bir uyarı geldi. Clifford yapay zekaların iki yıl içerisinde ölümcül silahların üretimine yardımcı olabileceğini açıkladı.

Uzmanlardan yapay zekalar hakkında korkutan uyarı: "En geç iki yıl içerisinde..."

İngiltere'nin yapay zeka görev gücünü oluşturmakla sorumlu olan Clifford, TalkTv'de katıldığı bir programda yapay zeka, biyolojik silah ve siber saldırı gibi tehditler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"YAPAY ZEKA SİSTEMLERİNİ KONTROL EDEMEZSEK..."

Clifford, yapay zeka sistemlerinin hızla geliştiğini ve giderek daha yetenekli hale geldiğini belirterek teknolojiyi kontrol etmenin bir yolunun bulunamaması halinde, politikacıların siber saldırılardan biyolojik silahların yaratılmasına kadar çeşitli tehditlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi.

Hükümetin İleri Araştırma ve Buluş Ajansının (Aria) Başkanlığını da yürüten Clifford, yapay zekayla ilgili pek çok farklı risk türü olduğuna dikkat çekerek, "Sektörde genellikle yakın ve uzun vadeli risklerden bahsediyoruz ve yakın vadeli riskler aslında oldukça korkutucu. Yapay zekayı, bugün biyolojik silahlar için yeni tarifler oluşturmak veya büyük ölçekli siber saldırılar başlatmak için kullanabilirsiniz. Bunlar kötü şeyler." dedi.

yapay zekaa

"ÖNLEM ALMAZSAK YAPAY ZEKA SİSTEMİ İKİ YIL İÇERİSİNDE ÇOK SAYIDA İNSANI ÖLDÜREBİLİR"

Clifford, insanlığın yapay zeka tarafından yok edilme ihtimaline ilişkin bir soruya, "Bence sıfır değil.” yanıtını verdi.

Yapay zekanın çok sayıda ölüme yol açabilecek tehlikeli siber ve biyolojik silahlar geliştirme potansiyeline atıfta bulunan Clifford, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biyolojik silahlar veya siber (saldırılar) gibi şeylere geri dönersek, insanlara yönelik gerçekten çok tehlikeli tehditler olabilir ve bu tehditler, modellerin iki yıl içinde olmasını beklediğimiz yerden, tüm insanlığı değil, çok sayıda insanı öldürebilir. Bence şu anda odaklanmamız gereken şey, bu modelleri nasıl kontrol edeceğimizi bildiğimizden nasıl emin olacağımızdır çünkü şu anda bunu bilmiyoruz."

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KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖNLEM TAVSİYESİ

Matt Clifford öte yandan, yapay zekaya ilişkin, sadece ulusal hükümetler tarafından değil küresel ölçekte de düzenlenmeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar da orta vadede yapay zekanın kimyasal ve biyolojik silahlar tasarlamak ve internet üzerinden büyük saldırılar düzenlemek için kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere yapay zeka

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