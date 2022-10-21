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  4. Üzülmeyin bu durumu tek siz yaşamıyorsunuz! Kylie Jenner lohusalık depresyonu geçirdiğini açıkladı

Üzülmeyin bu durumu tek siz yaşamıyorsunuz! Kylie Jenner lohusalık depresyonu geçirdiğini açıkladı

21.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebeveynlik oldukça stresli olabiliyor. Hamilelik süreci boyunca gerilen anne adayları bebekleri doğduktan sonra lohusalık depresyonuna girebiliyor. Birçok kadın lohusalık depresyonu yaşasa da depresyon sırasında bu durumu sadece kendileri yaşıyormuş gibi düşünerek üzülüyorlar. Oysa ki dünyanın her yerinde bu depresyonu geçiren sayısız kadın bulunuyor. Kylie Jenner'da lohusalık depresyonu sürecini anlattı.

Üzülmeyin bu durumu tek siz yaşamıyorsunuz! Kylie Jenner lohusalık depresyonu geçirdiğini açıkladı

Kylie Jenner hem özel hayatıyla hem de kariyer anlamında başarılarıyla dikkat çekiyor. 25 yaşındaki Kylie, ilk bebeği Stormi dünyaya geldiğinde oldukça genç yaştaydı. Kylie,ilk bebeğini doğurduktan sonra hiçbir lohusalık belirtisi göstermediğini ancak şubat ayında doğum yaptıktan sonra üç hafta boyunca ağladığını açıkladı.

DOĞUM SONRASI YOLCULUK KOLAY DEĞİL

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Kylie Jenner, The Kardashians'ın son bölümünde şubat ayında doğurduğu oğluyla ilgili yaşadıklarını anattı. Kylie, daha önceki açıklamalarında da doğum sonrası yolculuğun kolay olmadığını belirtmişti. Kylie, "Benim için gerçekten zor oldu. İlk üç hafta bütün gün durmadan ağladım. Her gün öyle ki yatakta yatıyordum ve başım çok fena ağrıyordu."

"DOĞUM SONRASI BEDENİMİ KUCAKLIYORUM"

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İki çocuk annesi Kylie, ablası Kendall Jenner'a "zihinsel olarak" daha iyi hissetmeye başladığına dair güvence verdi. "Her gün ağlamıyorum, bu harika," dedi. “Vücudumla kötü günlerim yok. Psikolojik olarak kötü günlerim var. Vücudum hakkında gerçekten iyi hissediyorum. Vücudumu görüyorum ve vücudumu seviyorum. Doğum sonrası bedenimi kucaklıyorum.”

ALTI HAFTA SONRA İYİLEŞTİ

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Bir itirafta Kylie kameralara doğum sonrası semptomlarını Google'da arattığını söyledi. "Altı haftayı geçmediğinde buna bebek mavisi diyorlar," diye açıkladı. "Yaklaşık altı hafta sonra daha iyi hissetmeye başladım, ama kesinlikle bir blues vakam vardı." NHS'ye göre, "bebek hüznü" yaygındır ve doğumdan sonraki ilk hafta içinde gelişir.

SEMPTOMLAR SEBEP YOKKEN GELİŞİYOR

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Semptomlar, görünürde bir sebep olmadan duygusal hissetme ve gözyaşlarına boğulma, sinirli veya alıngan hissetme, endişe ve huzursuzluk ve düşük ruh halini içerebilir. Sağlık hizmeti, bunların normal olduğunu ve genellikle sadece birkaç gün sürdüğünü söylüyor. Öte yandan, NHS, doğum sonrası depresyonun doğumdan sonraki ilk yılda herhangi bir noktada başlayabileceğini ve “son derece rahatsız edici” olabileceğini söylüyor.

HER 10 KADINDAN BİRİ DOĞUM SONRASI DEPRESYON YAŞIYOR

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Her 10 kadından biri doğum sonrası depresyondan etkileniyor. Depresyonda olabileceğini düşünen anneler, bir aile hekimi, ebe veya sağlık görevlisi ile konuşarak mümkün olan en kısa sürede yardım almalıdır. Mayıs ayında Kylie , 2017 şovu Life With Kylie'den bir klip kullanarak doğum sonrası hormonlarını tartışan bir TikTok yayınladı . Videoda şu sözleri söylüyor: “Kişiliğimi geri alıyorum. Sanki yeniden kendim gibi hissediyorum. Gerçekten kendim değildim.”


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