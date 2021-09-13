KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Uzun evliliklerin sırrı yaş farkında gizli! İşte yaş farkı arttıkça evliliklerin uzamasının 6 nedeni

Uzun evliliklerin sırrı yaş farkında gizli! İşte yaş farkı arttıkça evliliklerin uzamasının 6 nedeni

13.09.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftler arasındaki yaş farkı çoğu zaman konuşulan bir konudur. Özellikle kadınların erkeklerden büyük olması toplum nezlinde adeta bir tabu halini almıştır. Ancak yapılan bir araştırmada yaş farkının yüksek olduğu ilişkilerde kadınların daha mutlu olduğu sonucuna ulaşıldı. İşte sizler için araştırma sonucunda ortaya çıkan ilginç 6 neden...

Uzun evliliklerin sırrı yaş farkında gizli! İşte yaş farkı arttıkça evliliklerin uzamasının 6 nedeni

Evlilik çoğu kişi için bir kez yapılacağı düşünülen radikal bir karardır. Bu nedenle evlilik öncesinde verilen karar zorlu bir aşamadır. Bu karardan önce çoğunlukla kişiler doğru insanı bulduğundan emin olmak ister ve birçok kriteri de beraberinde değerlendirir. Uzun ilişkilerin sırrına yönelik yapılan bir araştırma kadınların evliliklerinde yaş farkının çok olması durumunda mutlu olduğunu gösterdi. Peki bu nedeni ne?

ÖNCELİKLER BELİRLENİYOR

Yaşla birlikte olgunluk seviyesi artarken, iki tarafta hayattan beklentilerine karar veriyor. Özellikle evliliklerin kilit noktası haline gelen çocuk konusunda aralarında yaş farkı bulunan çiftler daha çabuk anlaşıyor.

EMPATİ YETENEĞİ DAHA YÜKSEK OLUYOR

Yapılan araştırma kendisinden yaşça büyük erkeklerle beraber olan kadınların daha özgür hissettiklerini belirledi. Hayat tecrübesi ve deneyimi daha yüksek olan erkekler çoğu zaman partnerlerinin hayallerine destek olmayı tercih ediyor.

SAĞLIKLI BİR İLİŞKİYİ İŞARET EDİYOR

Farklı seviyelerdeki olgunluk sağlıklı bir ilişkinin mihenk taşlarını oluşturuyor. Bir taraf gençliğin verdiği enerji ile fikir üretirken diğer taraf ise tecrübesi ise durumu değerlendirerek hayata geçirmenin en etkin yolunu bulmak için uğraşıyor.

FARKLILIKLAR BÜTÜNLÜK OLUŞTURUR

Farklı kültürlerde ve zaman dilimlerinde büyümek iki taraf için de yepyeni bir hayat standartının oluşması anlamına geliyor. Bunları iki tarafından birbiriyle başlaması ise bambaşka pencerelerin açılmasına olanak veriyor.

OnlyFans’a katılmak için öğretmenliği bıraktı! Şimdi öğrencileri ve meslektaşları onu takip ediyorOnlyFans’a katılmak için öğretmenliği bıraktı! Şimdi öğrencileri ve meslektaşları onu takip ediyor

DAHA ÇABUK İLERLİYOR

Bir tarafın yaşça büyük olması aslında hayatta kaybedecek zamanı olmadığını gösteriyor. Ayrıca yaşamdan ne beklediğini bilen ve istekleri doğrultusunda hareket eden bir çiftin bir araya gelmesi durumunda işler zannedildiğinden daha hızlı bir şekilde ilerliyor.

DAHA ÇOK ÇABA SÖZ KONUSU OLUYOR

Yaş farkının çok olduğu ilişkiler toplumsal normlar içinde aslında bir şekilde sınavdan geçiyor. Bu yaşanan zorluklar ilişkinin daha sağlıklı olmasını sağlıyor.

37 yıllık yaş farkı aşklarına engel olamadı! Fenomen çift nikah masasına oturdu37 yıllık yaş farkı aşklarına engel olamadı! Fenomen çift nikah masasına oturdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
6 ayda 30 kilogram verdi! "Yürürken bile zorlanıyordum"6 ayda 30 kilogram verdi! "Yürürken bile zorlanıyordum"
Cinsel ilişkiden zevk almanın yolu bunlardan geçiyorCinsel ilişkiden zevk almanın yolu bunlardan geçiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açıkladı! Milyonluk mal paylaşımı

Canlı yayında açıkladı! Milyonluk mal paylaşımı

Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile düğüne damga vurdu!

Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile düğüne damga vurdu!

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

13-19 Eylül 2021 haftalık burç yorumları! Tavırlarınız değişecek!

13-19 Eylül 2021 haftalık burç yorumları! Tavırlarınız değişecek!

Görenler şaşıp kaldı! Makyajın yepyeni trendi

Görenler şaşıp kaldı! Makyajın yepyeni trendi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kırıcı konuşmalardan kaçınmalıyız!

Kırıcı konuşmalardan kaçınmalıyız!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cinsel ilişkiden zevk almanın yolu bunlardan geçiyor

Cinsel ilişkiden zevk almanın yolu bunlardan geçiyor

Eylül aylık burç yorumları!

Eylül aylık burç yorumları!

Borç alıp verecekler dikkat!

Borç alıp verecekler dikkat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.