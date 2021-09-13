Uzun evliliklerin sırrı yaş farkında gizli! İşte yaş farkı arttıkça evliliklerin uzamasının 6 nedeni

Evlilik çoğu kişi için bir kez yapılacağı düşünülen radikal bir karardır. Bu nedenle evlilik öncesinde verilen karar zorlu bir aşamadır. Bu karardan önce çoğunlukla kişiler doğru insanı bulduğundan emin olmak ister ve birçok kriteri de beraberinde değerlendirir. Uzun ilişkilerin sırrına yönelik yapılan bir araştırma kadınların evliliklerinde yaş farkının çok olması durumunda mutlu olduğunu gösterdi. Peki bu nedeni ne?

ÖNCELİKLER BELİRLENİYOR

Yaşla birlikte olgunluk seviyesi artarken, iki tarafta hayattan beklentilerine karar veriyor. Özellikle evliliklerin kilit noktası haline gelen çocuk konusunda aralarında yaş farkı bulunan çiftler daha çabuk anlaşıyor.

EMPATİ YETENEĞİ DAHA YÜKSEK OLUYOR

Yapılan araştırma kendisinden yaşça büyük erkeklerle beraber olan kadınların daha özgür hissettiklerini belirledi. Hayat tecrübesi ve deneyimi daha yüksek olan erkekler çoğu zaman partnerlerinin hayallerine destek olmayı tercih ediyor.

SAĞLIKLI BİR İLİŞKİYİ İŞARET EDİYOR

Farklı seviyelerdeki olgunluk sağlıklı bir ilişkinin mihenk taşlarını oluşturuyor. Bir taraf gençliğin verdiği enerji ile fikir üretirken diğer taraf ise tecrübesi ise durumu değerlendirerek hayata geçirmenin en etkin yolunu bulmak için uğraşıyor.

FARKLILIKLAR BÜTÜNLÜK OLUŞTURUR

Farklı kültürlerde ve zaman dilimlerinde büyümek iki taraf için de yepyeni bir hayat standartının oluşması anlamına geliyor. Bunları iki tarafından birbiriyle başlaması ise bambaşka pencerelerin açılmasına olanak veriyor.

DAHA ÇABUK İLERLİYOR

Bir tarafın yaşça büyük olması aslında hayatta kaybedecek zamanı olmadığını gösteriyor. Ayrıca yaşamdan ne beklediğini bilen ve istekleri doğrultusunda hareket eden bir çiftin bir araya gelmesi durumunda işler zannedildiğinden daha hızlı bir şekilde ilerliyor.

DAHA ÇOK ÇABA SÖZ KONUSU OLUYOR

Yaş farkının çok olduğu ilişkiler toplumsal normlar içinde aslında bir şekilde sınavdan geçiyor. Bu yaşanan zorluklar ilişkinin daha sağlıklı olmasını sağlıyor.



