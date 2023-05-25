Uzun süre cam silmeyeceksiniz! Camda kir ve su bırakmayan doğal çözüm

Havaların ısınmasıyla beraber güneş ışıklarının camlara vurması; el izini, parmak lekesini, kiri ve tozu daha fazla göstermeye başlıyor. Cam silmek için pratik yöntemler arıyorsanız evinizdeki camları haftalarca cam gibi parlak yapacak bu çözümlere göz atmanız gerekiyor. Uzun süre toz, kir ve su tutmayan camlarla bu zorlu temizliği temizlik rutininizin dışına erteleyebilirsiniz. Camların ayna gibi ışıl ışıl olması için yapmanız gereken adımlar oldukça basit.

UZUN SÜRE CAM SİLMEMEK İÇİN YAPILACAKLAR

BEYAZ SİRKE

Doğal malzemelerle temizlik denildiğinde akla ilk gelen beyaz sirke olur. Asidik özelliği sayesinde güçlü bir dezenfektan olan beyaz sirkeyi cam ve pencere çerçevelerini temizlemek için kullanabilirsiniz.

1 su bardağı beyaz sirkeyi 3 su bardağı su ile karıştırın ve camlara püskürtün. Ardından dairesel hareketlerle camı silin.

Camlarda sizi zorlayacak zor lekeler varsa; 1 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı unu 2 yemek kaşığı sirkeyle karıştırarak macun haline getirin. Zor lekelerin üzerine bu macunu sürerek temizleyin.

LİMON SUYU

Limon suyuyla cam temizlemek için; 1 su bardağı limon suyu ve 1 su bardağı ılık suyu karıştırarak püskürtün. Zor lekelerle karşılaşmanız durumunda; limon ve su karışımına 1 yemek kaşığı tuz ekleyin.

Camları parlatmak için sizleri muhteşem ikiliyle tanıştırıyoruz. 1 su bardağı arap sabununu ilk adımda suda biraz inceltin ve bu karışıma 250 gram karbonat ekleyin. Karışımı cam ve çerçeveleri temizlemek için kullanabilirsiniz.



