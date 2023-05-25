Uzun süre cam silmeyeceksiniz! Camda kir ve su bırakmayan doğal çözüm

Havaların ısınmasıyla beraber güneş ışıklarının camlara vurması; el izini, parmak lekesini, kiri ve tozu daha fazla göstermeye başlıyor. Cam silmek için pratik yöntemler arıyorsanız evinizdeki camları haftalarca cam gibi parlak yapacak bu çözümlere göz atmanız gerekiyor. Uzun süre toz, kir ve su tutmayan camlarla bu zorlu temizliği temizlik rutininizin dışına erteleyebilirsiniz. Camların ayna gibi ışıl ışıl olması için yapmanız gereken adımlar oldukça basit.
Doğal malzemelerle temizlik denildiğinde akla ilk gelen beyaz sirke olur. Asidik özelliği sayesinde güçlü bir dezenfektan olan beyaz sirkeyi cam ve pencere çerçevelerini temizlemek için kullanabilirsiniz.
Limon suyuyla cam temizlemek için; 1 su bardağı limon suyu ve 1 su bardağı ılık suyu karıştırarak püskürtün. Zor lekelerle karşılaşmanız durumunda; limon ve su karışımına 1 yemek kaşığı tuz ekleyin.
Camları parlatmak için sizleri muhteşem ikiliyle tanıştırıyoruz. 1 su bardağı arap sabununu ilk adımda suda biraz inceltin ve bu karışıma 250 gram karbonat ekleyin. Karışımı cam ve çerçeveleri temizlemek için kullanabilirsiniz.